El juicio por el caso 'Huertos de Ocio' quedó ayer visto para sentencia. Los informes de los abogados de Pedro Pacheco y Luis Cruz pusieron punto final a un proceso que ha estado marcado por los quince años transcurridos desde que empezó a fraguarse el caso. Si algo han dejado claro las vistas es que no hay pruebas sólidas para sostener una acusación de manual, como tampoco se puede sostener una defensa numantina de los principales acusados, el ex alcalde (por entonces delegado de Urbanismo) y el ex gerente de la GMU. Esta igualdad, en todo caso, beneficiará a las defensas.

Los informes presentados por Jesús Salido en primer lugar y Manuel Hortas acto seguido vinieron a desmontar los argumentos de las acusaciones, tanto la pública, ejercida por el fiscal Rafael Payá, como por el abogado de los parcelistas de los huertos de ocio, Francisco Pérez Vera.

Numerosos detalles salieron a relucir, tales como el hecho de que los consejos de gestión eran transparentes pues el ex concejal de IU Joaquín del Valle se abstuvo tras leer los informes sobre los huertos, así como el hecho de que se hablara largo y tendido de los informes jurídicos y los acusadores no llevaran a declarar como testigo al jefe de los servicios legales de la GMU.

En el turno de última palabra, Pedro Pacheco tan sólo dijo que "después de lo que ha dicho mi abogado no tengo nada más que decir", otros dos acusados declinaron el ofrecimiento y uno de los técnicos, Oscar Real, proclamó su inocencia ante el tribunal.