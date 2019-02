Vox considera “disparatado” el Carnaval Feminista de Ganemos

Vox Jerez ve un “sinsentido” la celebración del Carnaval Feminista organizado por la formación Ganemos para el día dos de marzo en Jerez, algo que “no responde para nada a seguir luchando por un mundo más justo e igualitario para la mujer, sino para tratar de instrumentalizarla más si cabe, cuando el Carnaval nunca ha supuesto veto alguno para que la mujer sea protagonista”.

En un comunicado, Vox dice que “son ganas de seguir dividiendo a la sociedad y de no velar por la mujer, sino que intentan, una vez más, utilizarla para sus fines ideológicos”.

Claro que existe machismo en nuestra sociedad, y Vox siempre velará y ejecutará acciones encaminadas a una igualdad efectiva y real de la mujer, pero pensar como dicen que hay que combatir el sexismo y el machismo en el Carnaval es un despropósito”, afirma César Ruiz Vázquez, coordinador de Vox en Jerez.

“El Carnaval es sinónimo de libertad -dice Vox-, de fiesta abierta a la ciudadanía. Si no se da esto, no se entiende el mismo. Desde hace muchísimos años hay formaciones no sólo mixtas, sino inclusive, de mujeres en su totalidad. Cierto que son las menos, pero no por topes o personas con nombres y apellidos que frenan el acceso de la mujer a participar y disfrutar del Carnaval como una más”.