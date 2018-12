Vox reclama que una empresa privada monte los palcos de la Semana Santa

Vox Jerez solicita al Ayuntamiento de Jerez que "en virtud de un menor coste, más rapidez en instalación y menos tiempo de ocupación del espacio público a favor de ciudadanos y comercios, apostemos de nuevo por la empresa privada para la instalación de palcos".

"Así lo entendemos en Vox Jerez, una vez recabada toda la información pertinente y a la par, tirando de hemeroteca".

Para Vox, "fue durante la legislatura de la socialista Pilar Sánchez donde se valoró, inflando las cifras entendemos en 600.000 euros, el coste de la instalación de palcos y a la par, se dijo que era inasumible que el propio Ayuntamiento montará los palcos, como lo había hecho anteriormente. Creemos que se dio ese dato torticeramente para echar a los ciudadanos de Jerez encima de los cofrades".

La Unión de Hermandades, presidida en ese momento por Pedro Pérez, "respondió al quite contratando una empresa privada, que ostensiblemente, bajo ese presupuesto, se montó en apenas veinte días y ocasionó menos quejas de ciudadanos en general y comercios".

"Lógicamente -señala Vox Jerez-, esa acción dejó con el culo al aire a más de uno, y ahora, de nuevo, es el Ayuntamiento mediante personal propio, y mediante un convenio con la Unión de Hermandades, el que se encarga de la instalación".

"Si bien entendemos que la cuantía ya no es problema, es cierto que el tiempo de instalación no contenta a los ciudadanos de Jerez, ya que se ocupa demasiado tiempo el espacio público, cosa que les perjudica como reiteramos a ellos y al comercio del centro".

"Creemos -añaden desde Vox-, tal y como está Jerez, con infraestructuras muy deficientes en muchos aspectos, que el personal propio del Ayuntamiento no está para montar palcos y sí para atender esas estructuras deficientes. Creemos que hay que buscar la eficacia, tanto en coste como en tiempo, y que sólo redundará en beneficio de los jerezanos".

Vox también reclama la instalación en Jerez de un Museo de las Cofradías, "que entendemos los cofrades y la ciudad demanda".

"En su día se pudo tener este Museo perfectamente, y eso las hermandades y cofradías deben de saberlo. El Ayuntamiento no quiso apostar, y cuando la iniciativa privada salió al quite, mediante un convenio de colaboración, el propio Ayuntamiento puso obstáculos. Aquí, no importan las medallas, lo que importa es que la ciudad salga beneficiada", concluye Vox.