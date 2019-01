Vox pide información de la plantilla municipal porque cree que está "sobredimensionada"

Desde Vox Jerez requieren al Ayuntamiento que "nos informe a la mayor brevedad posible, sobre los números que integran la plantilla municipal a día de hoy, así como el número que correspondía a la fecha, en la que se hizo efectivo el ERE, impulsado por el Partido Popular de la señora María José García-Pelayo".

"Es inconcebible que un escrito registrado por Vox sobre esta cuestión, y que va camino de cuatro meses sin obtener respuesta, sea propio de un Ayuntamiento que viene para servir a los jerezanos y no para servirse de ellos", señalan desde el partido.

Vox subraya que "lo que pedimos es muy sencillo. Creemos que nuestro Ayuntamiento está sobredimensionado en personal, no de ahora, sino desde hace varias legislaturas. El problema es que entra un determinado partido, y 'mete a su gente'. Como no la puedes echar, cuando llega otro partido, pues 'metes a la tuya' y se da el caso paradójico incluso, de que 'apartas a determinada gente, y la arrinconas si crees que no es merecedor de tu confianza'. Resultado: vamos cargando al bolsillo de los jerezanos, sus nóminas".

"Dejamos constancia de que pensamos que el Ayuntamiento a día de hoy es una losa, y que el exceso de burocracia, incluso con respecto a otros ayuntamientos es alarmante, caso de por ejemplo, crear una empresa", declaran desde Vox. "Pero que sepan los trabajadores municipales que confiamos en sus capacidades técnicas y humanas. El problema está más arriba, Como siempre, la mano política...", añaden.

"En Vox lo decimos alto y claro. No pensamos en medidas traumáticas al estilo 'ERE Pelayo', es más, las rechazamos, pero es cierto que este Ayuntamiento tiene que adelgazar en personal, y la única manera, es impedir que entre más gente a trabajar para el mismo, una vez que de manera natural, el personal se va jubilando", declara la formación. "Es por ello que exigimos esa información al PSOE, porque nos tememos que en estos cuatro años ha seguido entrando gente por la gatera...", denuncian.