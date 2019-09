‘Wineman’ propone que Jerez participe en una serie sobre destinos vitivinícolas

La alcaldesa, Mamen Sánchez, junto al responsable de Jerez Film Office, Pedro Grimaldi, ha mantenido un encuentro con Joaquín Gálvez ‘Wineman’, quien ha trasladado a la regidora su propuesta para que Jerez participe en la serie de televisión que produce, dedicada a los destinos vitivinícolas.

La alcaldesa se ha mostrado interesada en esta producción, que se emite en España en varias cadenas, como Canal Viajar y ETB, entre otras, y ha señalado que “supondría una nueva oportunidad para mostrar Jerez al mundo a través de sus vinos”. Mamen Sánchez ha declarado que desde el Ayuntamiento “se estudiará la propuesta que igualmente se abrirá a las empresas del sector, bodegas y empresas enoturísticas, por el valor promocional que tiene”.

Por su parte, ‘Wineman’ ha manifestado a la regidora que el interés en Jerez radica en su riqueza vinícola y en su reconocimiento como “primer destino enoturístico del país” y en esta línea ha explicado que el objetivo de sus producciones es invitar a los espectadores a visitar bodegas y viñedos, además de dar a conocer sus paisajes, su cultura y sus gentes.

De igual modo, el programa se emite en otros países a través del Canal 13 de Chile, 24Kitchen Portugal y varias aerolíneas, a través de Albatros Worldsales.

Wineman es Joaquín Gálvez, un experto en vinos nacionales e internacionales: una persona reconocida en el mundo del vino, que ha trabajado en Burdeos, California, Australia, Chile y por supuesto España.

Lo más interesante es que su experiencia docente la comparte con asesorías tanto técnicas como comerciales y ha obtenido algunos de los más preciados trofeos en elaboración de vino, nacionales e internacionales.

Ha ejercido como profesor de cata de vinos para la Unesco la Cámara de Comercio de Madrid, el International Wine Center de Nueva York, y la Asociación de Exportadores de Vinos de Chile, entre otras instituciones.

Entre sus reconocimientos internacionales destacan el Best Spanish Red Wine Trophy, Top 100 Best Wines in the World, 1001 Vinos que has de beber antes de morir o la declaración Wine Spectator Advance.