El XXV Torneo de Tenis y Pádel de Montesierra, con 200 participantes

Las instalaciones de The Racket Club Jerez han acogido una nueva edición del tradicional Torneo de tenis y pádel Montesierra en el que han participado más de 200 raquetas en todas las modalidades. Se cumplía de este modo la 25 edición de este encuentro deportivo que tuvo que ser suspendido el pasado año con motivo de la pandemia.

“Para nosotros es un orgullo celebrar un año más este encuentro tan señero para nuestra ciudad y creo que para todos ha sido una edición muy emotiva tras la interrupción que nos impuso el Covid”, ha subrayado Gabriel Selma, director deportivo de TheRacket Club Jerez. “Con este torneo cerramos una temporada brillante en The Racket Club que nos ha traído grandes satisfacciones a nosotros y a todos los socios que confían en estos espacios de última generación”.

El torneo se ha desarrollado entre los días 29 de noviembre y 12 de diciembre en las categorías de tenis de Absoluta, +45 y dobles, mientras que en Pádel se han disputado Masculino B y C, Femenino C y Menores. Tras disfrutar de unas jornadas en las que el buen tiempo ha sido un gran aliado, todos los participantes han recibido premios obsequiados por el patrocinador Montesierra. En el medallero destacan los nombres de Álvaro González, ganador en la modalidad absoluta de Tenis, así como la pareja Silvia Delgado y Virginia Delgado en Pádel femenino, y los niños Edu Aguilar y Gustavo Pérez en Pádel menores.

The Racket Club Jerez acaba de abrir una nueva temporada de ocio y deporte exclusivo con sus instalaciones totalmente renovadas tras una actuación integral que modernizó el pasado año sus pistas deportivas de tenis, pádel y la reforma total de la casa club que abrió en junio, ofreciendo a sus socios un equipamiento diferenciado y de calidad para la práctica deportiva de élite, el ocio familiar y el networking empresarial en un entorno natural de más de 20.000 metros cuadrados.

Los ganadores en tenis fueron: Categoría absoluta Álvaro González; en + de 45 años: Dani Fernández; en Tenis dobles: Javi Cuevas y Álvaro González; en pádel, los ganadores fueron en Menores: Edu Aguilar y Gustavo Pérez; en féminas: Silvia Delgado y Virginia Delgado; en masculino: Javier Valenzuela y José Castro, y en masculino B: Diego Díez y Manu Ruiz.