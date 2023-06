La delegada Yessika Quintero visita equipamientos sociales de Jerez

La delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, Yessika Quintero, está realizando desde la mañana de este miércoles una ronda de visitas a los diferentes equipamientos municipales que dependen de su área, para conocer a la plantilla que atiende los diferentes servicios, y tener una primera toma de contacto con la gestión que se realiza en cada dependencia.

En este recorrido, la delegada está conociendo personalmente a la plantilla que atiende directamente a la ciudadanía jerezana en los diferentes centros de servicios sociales ubicados en los diferentes distritos de la ciudad. En concreto, Yessika Quintero ha visitado los centros de servicios sociales (más conocidos como centros cívicos) La Serrana, Centro, Sur, o San Telmo.

También ha visitado el Centro Comunitario Oeste, y el Centro Comunitario Sur Marco Marchioni, interesándose por la programación tanto de los procesos comunitarios, como por el trabajo del Programa POPI. De la misma forma, la delegada ha comenzado las visitas a los Centros de Participación Activa, con el objetivo igualmente de presentarse y ponerse a disposición del personal que tiene encomendada la gestión y atención a la población mayor, tanto en el Centro de Participación Activa Sur, como en el Abuelo y San Benito.

En esta mañana de trabajo, Yessika Quintero ha estado acompañada por la dirección y jefaturas de departamento de la delegación, personal técnico con el que ha podido conocer los diferentes procedimientos relacionados con la atención al público y desarrollo de los servicios.

La delegada ha expresado tras esta mañana de trabajo que “mis impresiones son muy buenas, porque cada persona que me ha explicado su función, me ha trasladado mucha ilusión y mucho compromiso por el trabajo que realizan. Estoy muy contenta con el equipo, y conocerlos en persona me ha llenado todavía de más energía y de ilusión. Tenía ganas de conocerlos y han superado mis expectativas por todo lo que aportan al trabajo y a la comunidad, y por el compromiso que compartimos por la gestión y la atención a la población más vulnerable”.