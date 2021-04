El grupo de Zero Waste Jerez ya tiene nueva cita medioambiental: 2 de mayo en San José Obrero

Los jóvenes de Zero Waste Jerez ya tienen fecha para la siguiente cita medioambiental. Tras actuar en unos terrenos junto a Luz Shopping, el próximo 2 de mayo a partir de las 10.30 horas estarán en San José Obrero, concretamente detrás del colegio público. En esta ocasión se unirán a la acción los jóvenes del grupo 'Greenteamjerez', otro colectivo juvenil que ha dado el paso de mejorar el entorno, así como UTE Jerez y Medio Ambiente.

En la última convocatoria, Zero Waste Jerez recogió más de dos toneladas de basura gracias a la participación de unos 40 voluntarios. Si quiere participar en la cita del 2 de mayo, el grupo tiene un formulario para mejorar la organización de la actividad. Además, es conveniente acudir con un 'kit anti-Covid' con mascarilla, gel y guantes.

Desde el colectivo informan de que la zona en la que van a actuar "está repleta de residuos depositados allí por ciudadanos que no han llevado a cabo una correcta gestión de los residuos por desgana o desinformación". "En la zona hay escombros, incluso uralita, por lo que pedimos a todos que tengan cuidado en todo momento. No toque ni mueva estructuras o parches de uralita", avisan desde Zero Waste Jerez.