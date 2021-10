Zero Waste recoge seis contenedores de basura junto a La Granja

Reducir la huella ecológica y concienciar a la ciudadanía. Con estos objetivos, entre otros, nació el movimiento Zero Waste en Cádiz y desde hace unos meses la iniciativa juvenil actúa en Jerez. Este domingo, un grupo de 30 voluntarios se ha desplazado hasta La Granja para recoger la basura que han ido encontrando en un descampado cerca del complejo deportivo. Un espacio por el que se suele pasear.

Han llenado un total de seis contenedores, aunque reconocen que esperaban que hubiera bastante menos desperdicios. "Hemos estado toda la mañana y no hemos dado abasto. No hemos podido recogerlo todo, había mucha basura", apunta uno de los portavoces, Patricio González, que advierte que "estamos generando demasiada basura, no lo estamos gestionando bien. Nos estamos rodeando de un problema. Al acabar, cuando hemos concentrado la basura en un lugar para que sea recogida, la gente se quedaba mirando de la cantidad que había, pero en realidad era la que estaba repartida por todo el solar. Cuando está desperdigada por la calle no nos damos cuenta de lo que hay en realidad".

"Lo que estamos intentando es concienciar a la gente de que reduzcan los residuos y que no los arrojen en cualquier sitio. Cuando te sales un poco de algunas zonas de la ciudad, está todo lleno de basura y los servicios de limpieza se ven desbordados. Muchas veces es culpa de los propios ciudadanos. Vamos a las zonas de parques o que están más retiradas o sean más conflictivas, donde la gente ensucia sin tener ningún tipo de miramiento", añade otro miembros de la organización, Francisco González.

Son varias convocatorias las que acumula esta iniciativa y el proyecto está intentando recabar apoyo de las administraciones públicas y empresas de la zona con el fin de consolidar la concienciación ecológica en la ciudad. El grupo jerezano tiene un perfil de Instagram, @zerowastejerez. Asimismo, tienen previsto realizar unas jornadas informativas de los servicios con los que cuentan los jerezanos para el reciclaje, como el Punto Limpio.