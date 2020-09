Yolanda Morales es la abogada jerezana que defiende al súbdito rumano que asesinó a su esposa el pasado jueves en la calle Justicia. Esta reconocida profesional de la Abogacía jerezana, considera que “a esta pareja el sueño español se los comió”, en clara alusión a que todas las ilusiones que tenían cuando llegaron a España hace siete años no se cumplieron. “Dentro de lo que se sabe en estos momentos llama la atención que no se conocen antecedentes de maltrato, no hay nada de peleas. Ciertamente no nos encontramos con los elementos propios de la violencia de género. No hay nada característico de ello excepto que los terribles hechos se producen entre dos personas de diferente sexo”.

La letrada reitera que “no estamos ante un maltrato. El retrato robot que hasta ahora existe es el de una persona que ha cuidado del bienestar de su esposa, que la ha estado asistiendo, que la trajo a España para acceder a unos servicios médicos de los que carecía en su país. Se trasladan aquí para tratarla y él era quien ejercía de cuidador”.

“La trajo para que tuviera acceso a médicos y el sueño español se los comió”

Según el relato de los hechos, el día de autos, el pasado jueves, en el domicilio familiar, “están juntos, la besa. Siempre manifiesta que la quiere y que la adora. No hay absolutamente nada que indique que hubiera mala convivencia, discriminación, maltrato, nada. Además, ya llevaban 30 años juntos y jamás se produjo algo similar”.

En estos momentos de la investigación, la cual ya ha deparado lógicamente el encarcelamiento del homicida confeso, “todo apunta a una desesperación por la muy precaria situación en que se encontraban -destaca la abogada Yolanda Morales quien añade que - y económicamente nadie se hacía cargo. Todo apunta a un arrebato de desesperación. Vivían en condiciones infrahumanas, sin ayuda ninguna. Es algo que estamos viendo mucho últimamente”.

Continuando con su relato, la abogada defensora destaca que “el hecho de que se tratara de un hombre y una mujer no es base suficiente para calificar los hechos de violencia de género. No hubo sometimiento en ningún momento. La Ley de Violencia de Género no se hizo para casos como éste, eso está absolutamente claro”.

En el transcurso de su declaración ante la autoridad judicial el homicida “estaba absolutamente derrumbado, hablando en rumano (se necesitó intérprete), afectadísimo, lo narraba todo como algo nebuloso. Se da cuenta después de lo que ha hecho, estuvo enajenado, sin control y después se intentó suicidar. Todo es producto de una degeneración de meses y de una situación psíquica muy grave”. Una de las frases que repitió en infinidad de ocasiones fue que “llevaba toda la vida cuidándola”. Ambos tenían 11 hijos en común, desconociéndose si alguno de ellos reside en Jerez. Según diferentes fuentes podría haber uno en la zona.

“El sueño español se los comió. Llevaban siete años en España y estaban en la calle. No había dominación, ni maltrato, ni desprecio. Justamente para estas agresiones se hizo la Ley de Violencia de Género y esto no lo encontramos en este caso. Si se considera así se va desvirtuar dicha ley”.

De otro lado, recordar que la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, confirmó “que la mujer asesinada el pasado jueves en Jerez es un nuevo caso de violencia machista”. Tal como ha detallado la responsable de la Junta, “tenía 53 años y no había denunciado ni acudido al Instituto Andaluz de la Mujer”. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, mostró sus condolencias a la familia de la mujer asesinada.