“Esto no ha acabado, el virus sigue en la calle y no hay vacuna”

El delegado de Seguridad Ciudadana, Rubén Pérez, ha recordado, al hilo de las quejas de vecinos de Jardines de El Bosque por las concentraciones juveniles en la zona sin medidas de seguridad, que la lucha contra el Covid-19 “no ha acabado”. “Hemos tenido constancia de este caso por la prensa, pero esto se debe a esa sensación de invulnerabilidad propia de la edad y ante eso, los padres son los primeros que tienen que hacerles entender la situación por la que estamos pasando, hemos avanzado pero esto todavía no ha acabado. El virus sigue ahí y aún no tenemos vacuna”, insistía este sábado el concejal a este Diario. Pérez ha subrayado la importancia de mantener la distancia de seguridad y, si no es posible, utilizar mascarillas, “porque puedes llevar el virus a casa y dañar a tus familiares”.

Además, el delegado recomienda a los vecinos que cuando sean testigos de un caso así, “llamen directamente a la Policía Local o Nacional. Estamos actuando y de hecho ya hemos tenido muchísimas actuaciones de este porte. En primera instancia se llama la atención, hacerles entender, esa labor concienciadora que es tan importante en policía, que esto no se puede hacer y en caso de reincidencia pues se sanciona”.

Pérez destaca en este sentido que la colaboración ciudadana es muy importante. Recuerda que de modo preventivo, y para evitar este tipo de concentraciones, “desde el Gobierno hemos cerrado la zona de botellón, que permanece clausurada”.

Hay que recordar que vecinos difundieron días atrás imágenes de concentraciones de jóvenes en las que incluso se ven abrazos, y que no casan con la obligación de seguir manteniendo medidas de protección, poniéndose ellos en riesgos y su entorno.

La desescalada está permitiendo el reencuentro con familiares y amigos tras semanas de confinamiento. Las ganas de recuperar lo que se paralizó en marzo son evidentes, pero la batalla aún no ha terminado y los jóvenes deben ser conscientes de ello.