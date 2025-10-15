La Academia San Dionisio de Jerez inicia el curso con 'Luces y sombras económicas de los Nuevos Felices Veinte'

La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez comenzó el curso académico 2025-2026 en la tarde del martes 14 de octubre. El cuerpo académico siguió el protocolo establecido e inició una nueva temporada con la tradicional Misa de Espíritu Santo en la Iglesia Parroquial de San Dionisio, seguida de la primera sesión pública del curso.

La conferencia inaugural corrió a cargo de José Ignacio Castillo Manzano, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, quien ofreció una exposición titulada 'Luces y sombras económicas de los Nuevos Felices Veinte', un análisis sobre los retos y oportunidades que presenta la actual coyuntura económica internacional. La sesión concluyó con un jerez de honor, gesto tradicional con el que la Academia brinda por el inicio de un nuevo curso dedicado al fomento de la cultura, la investigación y las artes en la ciudad.