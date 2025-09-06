Acoje y Ayuntamiento hacen balance de lo realizado y ya preparan nuevas campañas y eventos

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y a la delegada de Educación y Comercio, Nela García, ha recibido en el Ayuntamiento a la directiva de la asociación de comerciantes ‘Acoje’, encabezada por su presidenta, Ana María Pérez Chacón, para analizar la situación del comercio “tras dos años de excelente trabajo y colaboración tanto en el día a día, como en la planificación de grandes eventos de la mano de un colectivo que se esfuerza cada día para ofrecer lo mejor de sí ante los jerezanos y los visitantes que recibe Jerez”, ha destacado García-Pelayo.

La alcaldesa ha explicado que se van a intensificar las labores de limpieza viaria y recogida de residuos reimplantando distintas campañas así como en cuanto a la vigilancia policial, y que ya el equipo de Gobierno está trabajando en la confección del plan de Zambombas, que este año también incluirá a la mejorada plaza Belén como uno de sus puntos importantes para el desarrollo de eventos.

Del mismo modo ha mostrado su agradecimiento por la labor que hacen a diario a la hora de atender las demandas de los jerezanos y también de los visitantes “ofreciendo lo mejor de sí en cada establecimiento, y contribuyendo con su trabajo y valentía al crecimiento y proyección de Jerez” y ha recordado la colaboración que están mostrando en las Fiestas de la Vendimia en curso, así como la organización de próximos eventos como, por ejemplo, la Noche Azul y Blanca. Igualmente, ha explicado al colectivo que antes de final de año se incorporarán a la flota de autobuses urbanos 25 nuevos vehículos que vendrán a mejorar las condiciones del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos ofreciendo una garantía de normalidad en sus horarios y cobertura de la red de líneas.

Por su parte, la presidenta de ‘Acoje’, Ana María Pérez Chacón, ha agradecido a la alcaldesa “el apoyo y la colaboración que ha mostrado con nuestro colectivo de comerciantes a través de distintas delegaciones, mostrando siempre su entendimiento y

escucha” y ha planteado una batería de mejoras para potenciar más el comercio de proximidad en toda la ciudad tales como el refuerzo de la seguridad y de la limpieza en determinadas zonas, el control de los patinetes eléctricos que transitan por los acerados y la venta ambulante ilegal.