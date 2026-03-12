La actriz Elena Ballesteros protagoniza la versión contemporánea de ‘Casa de muñecas’ en el Teatro Villamarta

La actriz Elena Ballesteros protagoniza el montaje teatral Casa de muñecas, un clásico del Premio Nobel Henrik Ibsen que se pondrá en escena este viernes 13 de marzo en el Teatro Villamarta. Se trata de una versión renovada y ambientada en el Oslo de 2024 adaptada por el dramaturgo Eduardo Galán, bajo la dirección escénica de Lautaro Peroti.

Elena Ballesteros -que interpretará el papel de Nora Helmer- es una actriz con una consolidada trayectoria artística que se inició hace 30 años. Desde que siendo muy joven presentara en TV el programa Club Disney, ha participado en diferentes películas, series televisivas y espectáculos teatrales. A este respecto, cabe recordar su presencia en la serie Periodistas, La familia Mata, Servir o proteger. En el ámbito teatral, ha formado parte recientemente del montaje Cuando duerme conmigo. Además de Elena Ballesteros, forman parte del reparto de Casa de muñecas Patxi Freytez, Pepa Gracia, Santi Marín y Alejandro Bruni.

La obra llegará al Teatro Villamarta en una versión actualizada. De esta forma se busca actualizar los conflictos y dilemas de la protagonista, reflejando los desafíos sociales y personales de las mujeres en el mundo contemporáneo.

En esta versión los conflictos esenciales del texto original se trasladan a la sociedad actual, donde Nora se enfrenta con problemas como la desigualdad de género, la presión social y la lucha por la independencia personal en un contexto marcado por el individualismo y las crisis familiares. Por tanto, el montaje se presenta como una combinación perfecta entre la fidelidad al espíritu del texto de Ibsen y una perspectiva contemporánea que conecta con el público actual.

La escenografía diseñada por Lua Quiroga es uno de los elementos más destacados de esta propuesta teatral. Con estructuras minimalistas y geométricas, el escenario simula los diferentes espacios de una casa, evocando de manera visual y metafórica el concepto de una casa de muñecas. Esta solución creativa permite jugar con la idea de confinamiento y exhibición de la protagonista, al tiempo que dota a la obra de un estilo contemporáneo y visualmente impactante, que invita al espectador a adentrarse en la vida de Nora y sus conflictos interiores. La puesta en escena se complementa con una iluminación ideada por Luis García que subraya las emociones de cada escena y una banda sonora original de Manu Solís.

Desde su estreno en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, la obra ha comenzado una gira por el territorio nacional que continuará hasta finales del próximo año.