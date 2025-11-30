Adif Acerca presta asistencia en la estación de Jerez a 3.616 pasajeros con discapacidad o movilidad reducida

Adif Acerca prevé superar en 2025 las 800.000 asistencias a viajeros con discapacidad o movilidad reducida en su paso por las estaciones de ferrocarril, así como en la bajada y subida de los trenes, para marcar un nuevo récord, por tercer año consecutivo, frente al máximo de 793.285 asistencias registrado en 2024.

De momento, el servicio que favorece la accesibilidad al transporte ferroviario acumula hasta octubre 713.054 asistencias en las 146 estaciones ferroviarias con circulaciones de alta velocidad, larga y media distancia, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, según el balance de Adif Acerca con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En la estación de Jerez de la Frontera (Cádiz), los asistentes de movilidad de Adif Acerca han prestado ya un total de 3.616 asistencias, lo que supone un 7,6% más, el segundo mayor aumento en Andalucía tras la subida del 9,8% en Puente Genil, en su caso con 2.236 asistencias.

Las estaciones andaluzas que cuentan con este servicio superan las 100.000 asistencias, de las que el mayor volumen corresponden a Sevilla Santa Justa, con 33.082 asistencias hasta octubre, un 1,7% más que un año antes, seguida de Málaga María Zambrano (28.763 y +0,6%), Córdoba (23.967, volumen similar al de un año antes), Granada (7.660 asistencias y +1,2%), Cádiz 4.213 y +5,8%) y Huelva (3.507 y +3,5%).

En el conjunto del país, las estaciones con más demanda de Acerca en este periodo son Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, donde se prestaron 109.090 asistencias, un 6% que un año antes, seguida de Madrid Chamartín Clara Campoamor, con 85.698 asistencias (+15,3%) y Barcelona Sants, con 69.981 (+4,7%).

Por tipo de asistencia, más de la mitad del total de la red (389.353, un 54%) se prestó a personas mayores con dificultades de movilidad; otras 138.881 (el 19,5%) a viajeros con discapacidad visual; 95.502 (un 13,4%) a pasajeros con movilidad reducida y 63.616 (el 9%), a viajeros en silla de ruedas. También se facilitaron asistencias a embarazadas, personas que viajan con carrito de bebé, y viajeros con discapacidad auditiva o cognitiva.

Una de las plataformas elevadoras de Adif Acerca.

270 nuevas plataformas para viajeros en silla de ruedas

Adif mejora y refuerza continuamente este servicio en respuesta al crecimiento del tráfico ferroviario y de viajeros. En concreto, este año se han ha estrenado 270 plataformas elevadoras para facilitar el acceso al tren a viajeros en sillas de ruedas tras una inversión de 5,8 millones de euros. Se trata de plataformas electromecánicas y de mayores prestaciones (más fiabilidad, autonomía y maniobrabilidad) que, repartidas por todas las estaciones, renuevan y amplían el parque de equipos mecánicos y auxiliares de Acerca, que también comprende rampas plegables, sillas de ruedas y sistema de video interpretación en lengua de signos.

Asimismo, en noviembre estrenó oficina Acerca en Puerta de Atocha que, como novedad, dispone de bucle de inducción magnética, sistema para facilitar la audición a las personas con este tipo de discapacidad.

Más de 600 asistentes en 146 estaciones

Acerca es el servicio grautito que Adif ofrece a viajeros con discapacidad (motriz, visual, auditiva y cognitiva) y movilidad reducida (personas mayores, mujeres embarazadas, personas que porten carritos de bebé, etc.) de todas las empresas ferroviarias para facilitar su paso por estaciones y la subida y bajada del tren, para lo que cuenta con más de 600 asistentes. Estos viajeros pueden solicitar Acerca mediante los canales de venta de las empresas ferroviarias y presencialmente en 70 estaciones de Adif. En estas estaciones hasta treinta minutos antes de la salida del tren y en las 76 estaciones restantes, al menos doce horas antes

Este servicio contribuye al ODS 11: garantizar el acceso a medios de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles.