La Aemet activa el aviso amarillo en Jerez y su campiña por rachas de viento de 70 km/h

Áreas geográficas en las que se ha activos avisos amarillos para el miércoles 5 de noviembre por adversa climatología

La Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo en Jerez de la Frontera y su campiña por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Aemet Andalucía ha confirmado que el aviso se activará este próximo miércoles 5 de noviembre desde las 12:00 horas del mediodía hasta las 22:00 horas de la noche.

Este aviso por riesgo de fuertes vientos de componente sur también se ha programado para el litoral gaditano y la Sierra de Grazalema.

Además, Meteorología ha comunicado otros avisos por lluvias, vientos y tormentas en las provincias de Huelva, Badajoz y Sevilla.

El paso de un frente pondrá fin al ambiente cálido en España

Tras un lunes estable, salvo chubascos en el área mediterránea y lluvia en Galicia, el paso de un frente por la península dejará desde mañana precipitaciones en amplias zonas del país, más intensas durante el miércoles y el jueves, además de un brusco descenso térmico, que desde el jueves devolverá los termómetros a valores normales para estas fechas.

Las temperaturas caerán el jueves de forma acusada en todo el país, con descensos de hasta 8 o 10 grados respecto al miércoles, ha pronosticado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien ha señalado que, tras varios días cálidos, los valores térmicos se normalizarán.

Este lunes se prevé tiempo estable, aunque a últimas horas del día un frente atlántico alcanzará Galicia, dejando las primeras lluvias en el norte y oeste de dicha comunidad; En cuanto a las temperaturas, subirán en la mayor parte del país favoreciendo un ambiente suave: en Bilbao se rondarán los 23 grados y 25 grados en el valle del Guadalquivir.

El martes el frente avanzará lentamente y dejará precipitaciones abundantes en Galicia, con tormenta y granizo, y en Asturias y norte de León, pero sobre todo destacará el viento con rachas muy fuertes en Galicia y el Cantábrico, que podrían alcanzar 120 km/h en zonas de montaña.

En el resto, predominará el tiempo estable, con nieblas en la meseta sur y temperaturas altas para la época, superando de nuevo los 20 grados en buena parte del país y 25 grados en el sur.

Para el miércoles, el frente continuará su avance dejando una jornada lluviosa en el oeste y centro peninsular, especialmente en Galicia, el norte de Cáceres y el sur de Castilla y León, donde las lluvias serán abundantes y acompañadas de tormenta o granizo.

Las temperaturas mínimas subirán, mientras que las máximas descenderán en el oeste. Aún así, seguirá el ambiente cálido para estas fechas con 25 grados en Bilbao, Almería, Alicante o Córdoba y noches suaves con 15 grados en ciudades como Palma, San Sebastián, Santander o Málaga.

El jueves el frente alcanzará el Mediterráneo, con lluvias en el nordeste peninsular —especialmente en Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares—, donde podrán ser fuertes y con tormenta; Habrá también chubascos dispersos en otras zonas del este, sobre todo en áreas montañosas.

Este día las temperaturas caerán de forma acusada en todo el país, con descensos de hasta 8 o 10 grados respecto al miércoles.

A partir del fin de semana, la llegada de nuevos frentes atlánticos afectarían sobre todo al norte peninsular y con temperaturas que se recuperarán durante el día para dejar noches frías, con heladas en zonas del interior y de la mitad norte.