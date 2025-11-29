La AEMET declara el aviso amarillo para este domingo 30 de noviembre en Jerez por riesgo de tormentas

La Agencia Nacional de Meteorología (AEMET) ha declarado la jornada del domingo 30 de noviembre con aviso amarillo ante el riesgo de tormentas. Así, desde las seis de la mañana hasta las 20 horas permanecerá vigente pues se pronostican tormentas dispersas.

En principio, la probabilidad de lluvia está entorno al 40 y el 70% con cantidades que pueden llegar a alcanzar los 15 litros por metro cuadrado durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán como estos últimos días, es decir, con 17 grados de máxima y 7 grados de mínima.

Ante esta situación, la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura ha informado que, debido a las inclemencias meteorológicas previstas, queda suspendido el rastrillo previsto en el Parque de la Rosaleda.

La AEMET ha anunciado que la semana que comienza traerá algunas precipitaciones, siendo el martes y el jueves los días en los que se esperan más de un 90% de posibilidad de lluvia.