Más frío en Jerez por un nuevo descenso de las mínimas hasta los 6º

El frío refrescará este jueves en Jerez pero la acción estará hoy en Cádiz con el simulacro por alerta de tsunami

Las temperaturas mínimas serán más bajas este jueves día 20 en Jerez de la Frontera y su campiña donde los termómetros caerán hasta los seis grados centígrados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología publicada en su página web.

La entrada de la masa fría de origen ártico en la península sigue provocando el descenso progresivo de las temperaturas, que padecerán incluso una bajada térmica más acusada en Jerez y su zona rural durante el próximo fin de semana donde las mínimas caerán hasta los 4º.

Los valores nocturnos comenzarán a recuperarse a partir del lunes con un repunte de las mismas hasta los 8º.

Además, hoy los cielos estarán en general poco nubosos y despejados sin la previsión de precipitaciones durante esta jornada y el resto de la semana.

Como decimos la temperatura más baja será este jueves de 6 grados, mientras que la más alta alcanzará los 18 grados.

Los vientos soplarán flojos a moderados de noroeste durante la primera mitad del día y de componente oeste y norte en el resto de este 20 de noviembre, del que se cumplen 50 años del fallecimiento de Francisco Franco.

Ocho comunidades del norte están en alerta por nevadas

Por otro lado, ocho comunidades del norte peninsular están en alerta meteorológica este jueves por nevadas de las cuales Asturias, Cantabria y Castilla y León (en la cordillera Cantábrica de León) se encuentran en nivel naranja (riesgo importante) por acumulaciones que podrán superar los 30 centímetros de espesor en 24 horas a partir de 900 metros.

Cataluña también está en naranja, aunque por fenómenos costeros en la zona del Ampurdán (Girona) ante la previsión de viento del norte y noroeste de 55 a 75 km/h (fuerza 7 a 8), con rachas de 80 a 90 km/h y olas de 3 a 4 metros.

Esta comunidad además está en aviso amarillo (riesgo para ciertas actividades) por nevadas de más de 15 centímetros en 24 horas en el valle de Arán (Lleida) y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en zonas como el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona.

Otras cuatro comunidades están en alerta también de nivel amarillo por nevadas. Se trata de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco; estas dos últimas activarán los avisos por la tarde, según las predicciones de la Aemet.

En alerta naranja con riesgo importante por nevadas se encuentran: la cordillera y Picos de Europa en Asturias, ante acumulaciones previstas de nieve en 24 horas de más de 30 centímetros a partir de 900-1.000 metros. Este aviso es continuación del día anterior.

Además, la cordillera Cantábrica de León (Castilla y León), por espesores en 24 horas de más de 20 centímetros a partir de 1.000 metros. Las mayores acumulaciones se darán en la parte oriental. El aviso proviene del día anterior y continuará en la siguiente jornada.

También la zona de Liébana en Cantabria, ante acumulaciones de nieve en 24 horas de más de 30 centímetros a partir de 900 metros. En cotas superiores los acumulados serán mayores. El aviso continúa al día siguiente.

Asimismo, Cantabria, se encuentra en alerta naranja por nevadas el centro y valle de Villaverde. Se prevén espesores en 24 horas de más de 10 centímetros a partir de 600 metros. En cotas superiores los acumulados serán mayores. El aviso continúa al día siguiente.

Además, en la comunidad cántabra se registrarán lluvias intensas y ha activado la alerta amarilla por ello en el centro y valle de Villaverde; se prevén acumulaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Por otra parte, Baleares está en alerta amarilla por temporal marítimo; se prevén vientos marinos de hasta 55 kilómetros por hora y olas de 3 metros.