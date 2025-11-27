Las temperaturas mínimas se desploman en Jerez hasta los 4,8º

Las temperaturas mínimas se han desplomado este jueves en Jerez de la Frontera hasta los 4,8 grados centígrados.

La Agencia Estatal de Meteorología ya avisaba en su predicción publicada en su página web que, para este jueves 27 de noviembre en Jerez y su campiña, los valores mínimos caerían con respecto a la jornada anterior.

Y, es que según la estación de la Aemet en el Aeropuerto de Jerez, de los 6,4º registrados a las 08:40 horas de la mañana del miércoles hemos pasado a los 4,8º anotados a las 06:00 horas de esta madrugada.

De momento, es la temperatura mínima más baja de la semana en nuestra ciudad aunque es problable que la cifra sigue cayendo en las próximas cuarenta y ocho horas.

Para este viernes y sábado, la Agencia Estatal estima que los valores nocturnos no rebasen los 4º aunque la previsión de vientos de noroeste pueden provocar un descenso más acusado de los termómetros durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

No obstante, Meteorología vaticina un repunte de las mínimas hasta los 7º a partir del próximo domingo, coincidiendo con el regreso de las precipitaciones.

Hay un 80% de posibilidades de que aparezcan durante la madrugada aunque, en todo caso sería lluvia escasa.

Mucho frío y lluvias en el norte peninsular

Este jueves habrá tiempo estable en la península, con precipitaciones limitadas al norte peninsular, donde la cota de nieve bajará hasta los 800 metros y las temperaturas continuarán sin grandes cambios, pero muy frías en general, y con heladas en el interior y lluvias débiles en los archipiélagos.

Según el pronostico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en la península, a excepción del tercio norte con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro, Cantábrico y Pirineos, donde nevará a una cota que subirá de 800/1.000 metros hasta los 1.400/1.600 metros.

En Baleares, se registrarán chubascos en Menorca que podrían afectar ocasionalmente a Mallorca, con tendencia a abrirse claros, mientras en las Pitiusas habrá cielos poco nubosos.

En Canarias, el cielo estará nuboso en las islas montañosas, con precipitaciones débiles más probables durante la madrugada e intervalos nubosos en las islas más orientales, con vientos alisios moderados.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mayor parte de la península, ascenso que será más acusado en montañas del norte, manteniéndose con pocos cambios en zonas bajas del oeste y con descensos en depresiones del noreste, litorales de Alborán y del sureste. En los archipiélagos habrá pocos cambios.

Las mínimas descenderán en la vertiente mediterránea, bajada que será ligera en el cuadrante noroeste y en la vertiente sur atlántica y con pocos cambios en el resto. Se registrarán heladas en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur; y serán moderadas e incluso localmente fuertes en Pirineos.

La tramontana soplará fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán y norte de Baleares tendiendo a amainar; cierzo en el Ebro y levante en Alborán y estrecho; será de componente oeste en el Cantábrico, norte de Galicia y litorales de la fachada oriental, y de componente norte en el golfo de Cádiz.

En la primera mitad del día habrá probabilidad de rachas muy fuertes en el Pirineo y bajo Ebro, mientras en el resto del territorio serán vientos flojos en general con predominio de la componente norte.