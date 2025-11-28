Jerez despide el mes de noviembre con frío y lluvias

Las temperaturas mínimas volverán a bajar durante el inicio del último fin de semana de noviembre en Jerez

Jerez de la Frontera y su zona rural despedirán el mes de noviembre este fin de semana con un inicio caracterizado por el tiempo estable y el frío y un cierre con una ligera subida de las temperaturas mínimas y el regreso de las precipitaciones durante la madrugada del domingo.

Según vaticina la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, la jornada de este viernes en nuestra ciudad estará marcada por la estabilidad y un nuevo descenso de las temperaturas mínimas.

De hecho la estación de la Aemet en el Aeropuerto de Jerez ya ha anotado la temperatura más baja de la semana con 2,6 grados centígrados registrados a las 08:00 horas de la mañana.

Este intenso frío se mantendrá, al menos, otro día más, ya que los valores nocturnos no superarán los 4º este sábado día 29.

No obstante, el termómetro registrará este domingo un repunte hasta los 9 grados centígrados. Las temperaturas máximas oscilarán en los próximos días entre los 17º y los 18º.

Esta situación de estabilidad en Jerez y su campiña, con cielos despejados y soleados comenzará a nublarse la tarde del sábado con intervalos nubosos.

Las precipitaciones regresarán la madrugada del domingo en la que se prevén cielos cubiertos con tormentas. Las lluvias tenderán a desaparecer a partir del mediodía.

Tiempo estable en la mayor parte de la península

Este viernes predominará la estabilidad en la mayor parte de la península, excepto en el norte, y las temperaturas máximas tendrán un ligero a moderado ascenso en todo el país, con heladas débiles en el sur de Mallorca.

La Aemet ha indicado que predominarán los cielos poco nubosos o despejados menos en el norte, que estará nuboso sin descartar alguna lluvia débil en el oeste de Galicia. Asimismo se dará nubosidad baja matinal en otras regiones de la mitad norte y depresiones de la meseta sur.

En Baleares, se darán intervalos de nubosidad alta mientras que la predicción para Canarias contempla un cielo nuboso en el norte de las islas montañosas con probables precipitaciones, mientras que en el resto de las zonas se esperan intervalos nubosos y poco nuboso en las islas orientales.

El parte avisa asimismo de nieblas matinales en zonas de Galicia, en el alto Ebro y en la meseta norte y no se descarta calima ligera en el este de Canarias.

Las temperaturas máximas tendrán un ligero a moderado ascenso en todo el país, mientras que las mínimas lo tendrán en grandes áreas del interior y del sureste peninsular y, también, más suave en Canarias, con ligeros descensos en el Cantábrico central, localmente en Baleares y en puntos del litoral mediterráneo.

Se darán, además, ascensos notables de las temperaturas en el entorno pirenaico y heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, en la meseta Norte y el este de la sur.

Soplará tramontana en la zona del Ampurdán y en el norte de Baleares, con posibles intervalos fuertes y el viento será moderado de componentes oeste y sur en los litorales de Galicia y el Cantábrico respectivamente, de levante en el Estrecho y Alborán y alisio en Canarias. En el resto, se esperan vientos flojos variables en litorales de la fachada oriental peninsular.