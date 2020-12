Afectados Corredera-Esteve: “El daño está ya hecho y no hay ninguna forma de compensarlo”

¿Cómo se compensa el cierre de un negocio? El acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez que desbloquea las obras del eje Corredera-Esteve-Santa María-Cerrón deja cierta desazón entre los afectados por este proyecto, vecinos y comerciantes que han sufrido las duras consecuencias de los seis largos meses de paralización del proyecto.

Según la información en poder de la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez (Acoje), al menos cuatro negocios han cerrado sus puertas en la zona a causa de las obras de este eje viario, agravadas por las restricciones de la pandemia, dos de ellos en la calle Santa María, uno en plaza Esteve y otro en Corredera, a los que hay que sumar el traslado a otros puntos de la ciudad de otro par de comercios.

“Lo mismo que han hecho ahora tenían que haberlo hecho hace seis meses; no tiene ningún sentido que no lo hicieran antes”, señala Nela García, presidenta de Acoje y miembro de la plataforma de afectados, quien no alcanza a entender los motivos que impedían cerrar el primer día un acuerdo que, antes y ahora, sólo requería de voluntad política de las partes.

Indignación, impotencia..., son muchos los adjetivos que describen la sensación que deja el acuerdo entre los afectados, sobre todo entre aquellos que han tenido que cerrar su negocio y entre los trabajadores que han perdido su empleo “por culpa del enfrentamiento político”, frente al que la responsable de los comerciantes del centro pide que se depuren responsabilidades por los “daños innecesarios e irreparables” ocasionados a comerciantes y vecinos.

Nela García: "no tiene ningún sentido que no lo hicieran el primer día; nos podrían haber ahorrado el daño”

“No somos nosotros los que tenemos que juzgar quien lleva la razón, si la Junta o el Ayuntamiento, aunque está claro que los dos tienen parte de culpa y que nos podían haber ahorrado el daño, que ya está hecho y no se puede resarcir de ninguna forma”, señala enojada la presidenta de Acoje, quien sostiene que “las Administraciones deberían depurar responsabilidades de oficio sin necesidad de que lo pida la ciudadanía y tienen que tener mecanismos para que no se repita esta situación, que por otra parte debe servir para que los que están en los despachos recapaciten porque sus decisiones siempre repercuten en los ciudadanos”.

El mismo viernes, día que se aprobó por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico del proyecto modificado -que preserva el adoquín en una solución mixta con la incorporación de un carril de circulación asfaltado-, Nela García recibió la llamada del teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, para informarle del acuerdo alcanzado y anunciarle que convocará a los afectados a partir del día de Reyes para tratar de consensuar la fecha de reinicio de las obras, que el Gobierno local tiene intención de reanudar en la segunda quincena de enero.

“Me llamó como si aquí no ha pasado nada y tan amigos, pero le dije que no venga ahora a buscar aplausos o vítores porque sí ha pasado, y mucho”, explicó la responsable de los comerciantes, quien de cara a la reanudación de las obras trasladará al Ayuntamiento las dos premisas básicas que los afectados consideran necesarias: que los cortes de tráficos sean los mínimos indispensables, de un lado, y que haya una persona encargada de informar puntualmente a los vecinos y establecimientos de todo lo que se vaya a hacer en cada momento.