Afemen agita conciencias un año más el Día Mundial de la Salud Mental en Jerez

Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra Salud Mental' es el eslogan bajo el que se han celebrado las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Salud Mental en la calle Larga. La teniente de alcaldesa, Susana Sánchez, acompañada por los delegados Carmen Pina y Tomás Sampalo, así como por el presidente de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afemen), Manuel Martínez y la delegada provincial de Faisem, Fátima Anguita, asistieron al acto.

Como en ediciones anteriores esta noche se iluminará en color verde el edificio de los Arcos de la plaza Arenal. También Afemen ha instalado mesas informativas en la calle Larga con la pretensión de generar conciencia entre los ciudadanos y fomentar conversaciones sobre la importancia de la salud mental en nuestra sociedad, servirá como un compromiso público para promover la conciencia y la acción en beneficio de las personas que enfrentan desafíos en este ámbito.

La lectura del manifiesto, en esta edición, ha estado a cargo de dos asociados de Afemen, quienes han recordado que “la salud mental arraiga a la menor oportunidad y es la base del bienestar social”, así como que “en momentos de dificultad es cuando la salud mental es una víctima silenciosa y aflora nuestra escondida vulnerabilidad”. También recoge que “en situaciones de emergencias y catástrofes, la mente humana reacciona de manera natural, experimentando un conjunto de emociones, como son el miedo, la incertidumbre, el enfado, la tristeza o la desesperación. Esto puede ser el desencadenante de un problema de salud mental, si bien las personas con problemas de salud mental previos son más vulnerables en una vivencia extrema. Antes estas situaciones hay que prestar atención psicológica especializada, aunque también el altruismo de la sociedad civil es bienvenido. Tenemos que procurar el bienestar emocional de las víctimas, sin olvidarnos de las personas cuidadoras”.

Por su parte, Susana Sánchez ha dado lectura a la proclama de este Día Mundial de la Salud Mundial, que cumple 33 años, y ha instado a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, educativas y empresariales a que se aumenten los recursos públicos destinados a salud mental en España; que se impulsen planes de emergencias que contemplen las necesidades de las personas con problemas de salud mental; que se pongan en marcha todo tipo de recursos y servicios de apoyo emocional y acompañamiento a las personas afectadas, y que se contemple la salud mental tras cada emergencia, mapeando las necesidades, estableciendo planes de acción y evaluando el impacto en el bienestar emocional de la población.

En definitiva, este día se quiere “visibilizar que la salud mental debe formar parte de los planes de prevención, intervención y reconstrucción de las crisis y las emergencias, frente a las que todas las personas somos vulnerables".