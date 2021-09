Exposiciones, catas, maridajes y mucho rock para el fin de semana

El rock llena las plazas del centro el sábado

Las plazas del centro se llenarán este sábado del mejor sonido rockero con el estreno en las Fiestas de la Vendimia de Rockin Sherry, ciclo en el que colabora The Rock and Roll Club de Jerez. El programa de conciertos arrancará a las 12.30 horas en la plaza Rivero con 'Bert a Tones, para seguir a las 14 horas en Plateros con 'The Vibrants'. Uncle Charlie Combo ofrecerá un concierto a las 17.30 horas en la plaza del Banco, donde también actuará 'Gold Digger a las 19.30. Finalmente, 'Lola Jump & The Hot Jiver' y 'The Radions' pondrán el colofón a las 21 y 22.30 horas, respectivamente, a los conciertos de rock en la plaza de la Asunción.