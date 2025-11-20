Agentes especializados del sector enoturístico de Sevilla, Madrid y Barcelona visitan el Marco de Jerez

Agentes especializados del sector enoturístico de Sevilla, Madrid y Barcelona durante la visita al Marco de Jerez

La Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, junto con el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, celebró entre el 16 al 19 de noviembre un Fam Trip de Enoturismo Exclusivo y MICE dirigido a agentes especializados que operan en mercados estratégicos para el destino.

A lo largo de estas jornadas, los participantes pudieron conocer de primera mano la diversidad, autenticidad y excelencia de la oferta enoturística del Marco de Jerez.

El programa incluyó visitas a bodegas, viñedos y espacios museísticos, encuentros con empresas del sector, experiencias enogastronómicas basadas en producto local y recorridos por distintos recursos turísticos de los municipios que integran la Ruta del Vino.

El programa incluyó, además, una jornada de trabajo en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana, un emplazamiento que la Ruta utiliza habitualmente para favorecer el intercambio entre agentes de viajes y empresas asociadas. Esta sesión permitió abrir nuevas vías de colaboración, explorar sinergias y presentar experiencias adaptadas tanto al turismo MICE como al enoturismo premium.

Los profesionales participantes, con base en Sevilla, Madrid y Barcelona, mostraron un marcado interés por la especialización, la calidad de la oferta y el carácter singular del territorio, valorando especialmente la capacidad del Marco de Jerez para desarrollar propuestas diferenciadas, auténticas y aptas para públicos exigentes.

Esta acción forma parte de la estrategia conjunta de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez y el Patronato de Turismo de Cádiz para posicionar el territorio como un destino enoturístico de referencia, reforzar su presencia en mercados nacionales e internacionales y consolidar un modelo basado en la excelencia, la sostenibilidad y la singularidad de su paisaje cultural.