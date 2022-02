La alcaldesa de Jerez comparecerá el día 17 en el juzgado tras una denuncia por calumnias de Antonio Saldaña

La alcaldesa Mamen Sánchez ha anunciado que acudirá a los juzgados el próximo día 17 para comparecer tras una denuncia por calumnias del portavoz del PP, Antonio Saldaña, a raíz de un cruce de acusaciones en un pleno. "El PP utiliza los juzgados siempre, no es la primera vez que nos denuncia, nos denuncia constantemente. Saldaña le encanta el juzgado más que el salón de pleno, menos cuando se le juzga o se le acusa a él por conducir triplemente con grados de alcohol. Iré me defenderé de esas calumnias que me ha puesto", ha dicho la regidora socialista.

En este sentido, se ha referido a que "en el ejercicio democrático de un pleno todos los días recibimos acusaciones, mentiras y no nos vamos a juzgado. Si hay que analizar al pie de la letra todo lo que son las palabras que se dicen en un pleno democrático lo analizaremos".

"Está claro que Saldaña solo tiene una forma de querer derribar a esta alcaldesa y candidata y es a través del juzgado. Ya nos ha llevado directamente o indirectamente 21 veces", ha detallado Mamen Sánchez. Aun así, ha dejado claro que "como en otros casos, nos vamos a defender pero creo que para la democracia y para quienes creemos en la fuerza de los plenos es muy lastimoso que un señor se dedique permanentemente a eso, más cuando el que más acusa y miente es precisamente el PP".

En este punto, Mamen Sánchez ha dejado claro que "decimos nada gratuitamente pero sí hemos recibido acusaciones muy fuertes por parte del PP pero como es un pleno, la tenemos que dejar pasar, pero lo dejaremos pasar".

Preguntada sobre cuándo realizó las declaraciones, Mamen Sánchez ha explicado que fue "en un debate municipal en el que nos acusan de favoritismo hacia una empresa que se había llevado un contrato y llegamos a exponer en esa comparecencia como a veces no tiene qué estar perjudicando la actividad política a una empresa". "Había concejales sentados que tienen relaciones municipales con empresas que no son del PSOE y no pasa nada porque no es un delito; que militantes del PP que tiene contratos municipales con el Ayuntamiento de Jerez y no por eso lo obviamos porque sería anticonstitucional; y se comentaron algunas cosas de relaciones empresariales que también el señor Saldaña presuntamente se beneficiaron en un momento dato o tuvieron simplemente una vinculación con el Ayuntamiento sin acusar de delito por supuesto".