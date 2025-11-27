La alcaldesa celebra la iniciativa de la Junta de impulsar la Indicación Geográfica Protegida de los sherry casks

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha valorado de forma muy positiva y ha respaldado la decisión de la Junta de Andalucía de promover la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para los 'sherry casks' jerezanos. Esta “buena noticia” supone un reconocimiento esencial a un patrimonio material e inmaterial que forma parte inseparable de la identidad, historia y tradición de la ciudad.

Desde el Gobierno municipal señalan que los 'sherry casks', barricas de roble que han contenido vino del marco del Jerez, no son un simple contenedor sino que representan siglos de historia, oficio y cultura local, con un uso que comenzó con la expansión comercial en el siglo XIX y, más tarde, se emplearon para la crianza de whisky escocés y otros destilados, dando lugar a una tradición internacional que aún perdura.

García-Pelayo recuerda que estas barricas unen dos pilares de la ciudad: la tonelería y el envinado por lo que la protección bajo la figura de IGP no sólo reconoce la singularidad de este oficio sino que también protege su calidad y autenticidad.

Tras conocerse este expediente por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía respaldando el Marco de Jerez, la alcaldesa ha añadido que otorgar a los sherry casks la Indicación Geográfica Protegida contribuye a diferenciar este producto de otros caldos o crianzas, reforzando su valor singular, a defender las raíces jerezanas preservando tradiciones artesanas y saberes transmitidos de generación en generación, a asegurar la protección de la calidad y autenticidad, blindando al envinado de botas contra imitaciones o usos que no respeten su origen así como a reforzar la competitividad de nuestras empresas y tonelerías, impulsando empleo, turismo de calidad y visibilidad internacional.

“Jerez, con su historia, su cultura vinícola y la excelencia de sus artesanos, encuentra en esta medida un instrumento de justicia histórica y reconocimiento”, indica la alcaldesa jerezana, quien confía en que pronto se concrete la inscripción de los Sherry Casks como IGP, y que este distintivo refuerce el prestigio de Jerez como referente mundial del vino, el espíritu artesanal y la tradición viva.