La alcaldesa presenta el programa educativo 50/50 de ahorro y eficiencia energética que se impartirá en siete CEIP de Jerez

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha presentado el programa educativo 50/50 que tiene como finalidad fomentar el ahorro y la eficiencia energética a través de la adopción de conductas sostenibles en todos los usuarios de las instalaciones educativas. Participan en este proyecto los Centros de Educación Infantil y Primaria El Membrillar, Luis Vives, Las Granjas, Nueva Jarilla, Torrecera, Ana Beato y Miguel de Cervantes, centro donde ha tenido lugar la presentación con la presencia del delegado de Educación, Juan Antonio Cabello, la portavoz de Ganemos, Kika González, y los directores de colegios participantes en el proyecto.

La alcaldesa ha destacado la importancia de este programa infantil, que se impartirá durante dos años lectivos, para conseguir "que los niños y niñas se impliquen, y colaboren en el desarrollo sostenible, concienciar en el presente para intentar un futuro mejor", ha enfatizado.

Este programa educativo además no solo involucra al alumnado y al profesorado sino también a las familias y a la comunidad del centro educativo, que son los que "facilitan el cambio de hábitos", ha recalcado Mamen Sánchez.

El programa 50/50 enseñará conductas sostenibles como el apagado de luces en aulas, pasillos y servicios cuando no se estén usando; el apagado de equipos informáticos cuando no se estén utilizando; el cierre de puertas y ventanas para el mantenimiento de la climatización en el centro cuando la situación provocada por la pandemia del COVID-19 lo permita; el encendido de los climatizadores solo cuando las condiciones de frio o calor lo exijan; y la regulación de una temperatura adecuada que no supere los mínimos y máximos aconsejados.

En cuanto a la metodología, el programa 50/50 llevará un reconocimiento de las instalaciones del CEIP para establecer los puntos débiles y las propuestas de mejora. Tras esta evaluación se redactará un informe técnico que incluya actuaciones de mejora para reducir el gasto energético en cada centro escolar. A nivel participativo cada centro elegirá sus representantes energéticos entre el alumnado, profesorado, personal no educativo y familiares.

El programa 50/50 aporta materiales de medición del consumo eléctrico y luxómetros. Con todos los datos obtenidos, el informe final indicará los resultados de cada colegio después de las actuaciones sostenibles.

Juan Antonio Cabello ha señalado que el programa 50/50 "es una apuesta por llevar a los centros educativos lo que es la sostenibilidad del planeta, la más inmediata, lo que son los espacios en los que convivimos; en este caso es la sostenibilidad de las aulas, de los centros educativos", ha subrayado.

El nombre del programa obedece "a que se trata de un acuerdo por el que el 50% del ahorro energético que se consiga con el programa repercuta en el Ayuntamiento y el otro 50% en el centro educativo y, por supuesto, el programa tiene interés didáctico de aprender mediciones y conductas".

La concejal de Ganemos Kika González ha expresado su confianza en la aceptación del programa educativo. "Va a ser una iniciativa bastante bonita no sólo por el ahorro energético para combatir el cambio climático; creo que interesa a los colegios y a los pequeños y, además, es participativo. En cuanto a las eficiencias tiene una parte importante porque todo lo aprendido por el alumnado se llevará a casa y servirá de aprendizaje", ha comentado.