La alcaldesa felicita a la Asociación de Belenistas de Jerez por sus 50 años de compromiso y entrega en la continuidad del legado entre las nuevas generaciones

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha felicitado a la Asociación de Belenistas de Jerez tras la presentación de la Campaña de Navidad 2025-2026, un acto que tuvo lugar el pasado jueves en el Auditorio de la Fundación Cajasol.

Durante su intervención, la alcaldesa felicitó a los miembros de la Asociación por sus cincuenta años de trayectoria y trabajo. “Cincuenta años de oro, creando cantera; por su esfuerzo en llegar a las nuevas generaciones y engrandecer la Navidad. Por ese motivo, Jerez se va a volcar con la conmemoración de este aniversario”, ha señalado. Asimismo, ha destacado las actividades programadas para este año, entre las que se encuentran el intercambio cultural con el belenismo de Malta y la celebración en Jerez del Congreso Andaluz de Belenismo. Por último, ha felicitado tanto al autor del cartel como a los jerezanos vinculados al belenismo que han sido distinguidos durante el acto.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Ramón García Sánchez, ha recordado que en 2026 se cumplirán 50 años de la fundación de la entidad, “cincuenta navidades en torno al belén. Años de evolución y maduración que se conmemoran con un amplio programa de actividades hasta mediados de 2026”. También ha agradecido el tesón y la entrega de los miembros de la Asociación y del conjunto del tejido asociativo andaluz del belén.

El acto, que ha contado con la participación de miembros de los coros del Teatro Villamarta, ha incluido además la lectura del acta del jurado del XXXV Certamen Fotográfico de Nacimientos, cuyo primer premio ha recaído en José María Lozano Albuín, con una fotografía de un belén obra de Esteban Benítez Domínguez. Asimismo, se ha procedido a la entrega de la proclama del Ayuntamiento de San Fernando, que dedica el cartel de la Navidad 2025 de dicha ciudad a la Asociación de Belenistas de Jerez, como reconocimiento a su trayectoria y a su aportación a la difusión del belenismo andaluz.

Durante el acto se ha celebrado también la tradicional imposición de insignias de la Asociación, concediéndose las insignias de plata a Natividad Campanario Romero y Francisco Illanes García, y la distinción “Amigos de los Belenistas” al Padre Fray Felipe Ortuño Marchante.

Entre las actividades programadas se incluyen el XXVIII Certamen Literario 'Glosa Poética de Navidad', el LVIII Certamen de Nacimientos Familiares y de Entidades 'Esta Navidad pon el nacimiento', la XXX Zambomba Belenista, la Noche del Belén, la Misa de Adoración de Reyes y

Pastores, con el acompañamiento musical del Coro de la Escolanía del Teatro Villamarta, que interpretará la 'Misa Navideña' y la celebración del XX Congreso Andaluz de Belenistas, que tendrá lugar del 10 al 11 de enero de 2026 en el Alcázar.