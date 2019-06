La alcaldesa no descarta gobernar en minoría: “Diez concejales siempre serán más que siete”

La sesión de investidura de la alcaldesa Mamen Sánchez tendrá lugar el próximo sábado 15 de junio. A diez días del acto, la regidora en funciones se muestra tranquila y no concreta nada sobre posibles acuerdos o pactos de gobierno. “Hay mucho tiempo todavía”, ha señalado. A preguntas de los periodistas este martes por la mañana, reiteró que aún no ha tenido reuniones con los distintos grupos “entre otras cosas porque cuando he llamado a algunos partidos me han dicho que esta semana intentaríamos hablar porque dependían de asambleas y ejecutivas de partido y, por tanto, hemos quedado en ir hablando esta semana”.

“Tengo esta semana una reunión institucional más que nada de ver el grupo mixto porque hay que conformar un grupo mixto. Hay un grupo con un solo concejal [en alusión a Ganemos Jerez] y según el reglamento orgánico municipal no puede haber grupo político a menos que tenga dos concejales”, ha detallado Mamen Sánchez.

Ante la posibilidad de que el nuevo gobierno sea sólo de 10 concejales y llegue a acuerdos puntuales con otras formaciones cuando sea necesario, se ha limitado a decir que “si esa es la fórmula que hay que hacer, seguiremos, porque 10 concejales siempre serán más que 7”. Aun así ha reconocido que los socialistas “estamos abiertos a quien venga con la idea de que lo que hay es que trabajar por la ciudad y con unas líneas que tenemos que seguir continuando y otras nuevas emprendiendo en esta legislatura. Por tanto, estamos abiertos a distintas posibilidades siempre que sea con ese objetivo”.

Preguntada por un posible pacto con Ciudadanos, ha desvelado que “cuando he hablado con su portavoz actual me dijo que tenía que hablar con la asamblea de su partido y después dijo que yo tenía que renegar de Pedro Sánchez. Que conste que no voy a renegar de Pedro Sánchez”.