El gobierno local no se plantea cambiar su propuesta de que Abraham Hernández sea el nuevo director del Circuito de Velocidad. Es más, tampoco prevé plantear una rebaja de sueldo para tratar de lograr el apoyo de algún grupo.

En declaraciones realizadas durante una visita al parque Eduardo Delage, la alcaldesa, Mamen Sánchez, incidió en que no piensan variar su pretensión, aunque no aclaró si hará algún tipo de movimiento o de reunión con todos o alguno de los grupos de la oposición para lograr el respaldo necesario para el nombramiento.

En este sentido, insistió en que su ejecutivo no baraja un candidato alternativo. "Aunque no era el primero de los nombres que teníamos en mente, nos ha convencido la gente del motor [...] El Circuito necesita una persona con capacidad de gestión, diálogo y que trabaje día a día", comentó. Por ello, la regidora apeló al resto de grupos a que hagan "una reflexión" sobre el posicionamiento que adoptaron el pasado martes en la reunión del consejo de administración de Cirjesa, la empresa que gestiona las instalaciones de la Carretera de Arcos.

Es más, derivó la responsabilidad de que lo ocurrido en esta reunión pueda incidir en la gestión del trazado pues la mayoría de los grupos de la oposición no solo tumbaron el nombramiento del nuevo director sino también las delegaciones de poderes en la alcaldesa, la vicepresidenta y el gerente para la administración ordinaria de la empresa. Por este motivo, este viernes se ha tenido que convocar un nuevo consejo de la mercantil pública para aprobar la readmisión de una trabajadora que había sido despedida tras una sentencia del Juzgado de lo Social.

Por ello, y a pesar de esta situación de interinidad en la que vive el trazado, la alcaldesa quiso mostrar una posición de firmeza: "Por el momento, Laura Álvarez y yo seguimos gestionando; y, si hay que hacer siete consejos a la semana, se harán".

De este modo, tuvo palabras contra Partido Popular y Ciudadanos a los que volvió a acusar de tener "una consigna de la Junta" y de seguir "una estrategia política" para, a su juicio, tratar de bloquear la administración del Circuito. "Si la Junta quiere participar, que entren en la gestión del Circuito y que pongan dinero, pero que no lo hagan vetando a ninguna persona que ha tenido el refrende del Consejo del Motor", concluyó.

Esta situación de que el ejecutivo se vea obligado a convocar consejos de administración de Cirjesa para cualquier tipo de acuerdo no es nueva. Ya en 2016 vivió un episodio similar cuando no pudo inscribir en el Registro Mercantil los poderes que se les había concedido a la alcaldesa y al entonces vicepresidente de la sociedad, Santiago Galván, al no haberse aprobado las cuentas de 2014. Semanas después pudo realizarse este trámite y, por ende, retornó la normalidad al día a día de la administración de la mercantil.