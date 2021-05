La alcaldesa felicita al sector del vino del marco de Jerez por los acuerdos históricos alcanzados

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, mostró su satisfacción ante el acuerdo histórico alcanzado por las bodegas y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, entente "que viene a recuperar la unidad de acción en un sector tan importante para Jerez como el vitivinícola, para afrontar los retos de futuro que tenemos por delante con una posición de liderazgo, reforzado a través del diálogo".

El acuerdo sella las disputas entre fino y manzanilla, aparcando las diferencias y consolidando una hoja de ruta que viene a dar solidez al marco. Se desbloquea de esta forma la revisión del pliego de condiciones de las Denominaciones de Jerez- Xerez-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar.

Con este acuerdo, el fino no se podrá criar en Sanlúcar, estableciéndose un periodo transitorio hasta el 31-12-2030, donde no se podrá ampliar las existencias, aunque si se podrá trasladar a otra localidad. Igualmente, se regula la venta en despachos y tabancos, autorizando en estos espacios el bag in box, lo que permitirá también potenciar el viñedo.

La alcaldesa ha querido igualmente felicitar a las localidades hermanas que se incorporarán a la zona de producción, como son Chipiona, Trebujena y Chiclana. Mamen Sánchez siempre había apostado por una salida consensuada y dialogada en sus contactos con el sector.