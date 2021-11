El Altillo acoge este lunes la V Feria Internacional de Universidades SRT

La Feria Internacional de Universidades SRT se consolida con la celebración de su quinta edición en el Altillo International School, centro pionero de la ciudad en la organización de este evento que ofrece grandes oportunidades a los alumnos.

Un total de 34 centros universitarios de Estados Unidos, Europa y Reino Unido se darán cita este lunes, de 10 a 12 horas, en las instalaciones de El Altillo International School para informar a los alumnos de sus diferentes planes educativos.

Tras la última edición celebrada de forma online, este año, respetando las medidas del protocolo Covid, se recibirá a representantes de admisiones de cada institución, que tendrán la oportunidad de atender personalmente a los alumnos de El Altillo, además de ofrecer charlas formativas durante la mañana.

La Feria Internacional de Universidades está organizada por la empresa SRT International, con más de una década de experiencia en la programación de ferias en más de 35 países para acercar la oferta universitaria a colegios internacionales que buscan ofrecer a sus alumnos la mejor orientación.

Entre los centros participantes en la quinta edición de esta cita se encuentran: Howest University of Applied Sciences y Thomas More University of Applied Sciences, de Bélgica; Anglo American University in Prague, de la República Checa; EDHEC Business School, Excelia Group, ICN Business School y The American University of Paris, de Francia; CBS International Business School y Lancaster University Leipzig, de Alemania; los Multicampus ESCP Business School, Les Roches Global Hospitality Educatio, Navitas University Pathways y Schiller University; CIS University Endicott International, IE University y Universidad de Navarra, de España; Business School Lausanne y EHL Ecole hôtelière de Lausanne, de Suiza; Hotel School the Hagu y NHL Stenden University of Applied Sciences, de Países Bajos; Coventry University, Falmouth University, Lancaster University, Leeds Arts University, London Metropolitan University, University of Essex y University of Winchester, de Reino Unido; y Arizona State University, Coastal Carolina University, Creighton University, Pace University, Simmons University y University of Connecticut, University of Redlands y Western Washington University, de Estados Unidos.