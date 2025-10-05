Los alumnos del barrio de Santiago descubren la 'ciencia' de la viña La Zarzuela

En el marco del II Encuentro de la Ciencia de Jerez, que se celebra el 7 de octubre en los Museos de la Atalaya, el alumnado de primero de Bachillerato de Ciencia y Tecnología del IES Santa Isabel de Hungría y escolares del Luis Vives visitaron la viña 'La Zarzuela'.

Fueron recibidos por su propietario, José Manuel Bustillo, hijo, nieto y bisnieto de viticultores del Marco de Jerez, quien lleva la vid en su ADN. Creció en el corazón de una viña, donde su padre -además de viticultor- era el capataz de viña. Ese entorno marcó profundamente su vida y su amor por la tierra. Bustillo no sólo continúa un legado familiar, sino que lo enriquece con su conocimiento y pasión, creando vinos únicos que son un homenaje a la tradición y a su tierra.

Viña La Zarzuela es un viñedo de 4 hectáreas situado en el corazón del Pago de Añina, una de las zonas más emblemáticas del Marco de Jerez. "Rodeada de viñas históricas, esta finca combina el respeto por la tradición con un enfoque personal en la elaboración de vinos. El clima, el suelo y la uva Palomino se unen para crear vinos que reflejan la esencia de este lugar único", destaca la organización.

El alumnado del IES Santa Isabel de Hungría tuvo la oportunidad de conocer de primera mano como La Zarzuela es uno de los rincones más inusuales de la viticultura en Jerez, donde se lleva a cabo una viticultura respetuosa con el medio ambiente, realizando prácticas de autoregeneración de la biodiversidad autóctona, estimulando así la aparición de microfauna que ayuda al equilibrio natural de los insectos, sin necesidad de tener que hacer tratamientos químicos para luchar contra las plagas.

Bustillo desarrolla, además, trabajos de experimentación en viña, con podas ancestrales y variedades autóctonas en vías de recuperación, tintas y blancas, así como alguna asilvestrada en proceso de estudio, recuperada del medio natural y conducida hasta 7 metros de altura. De estos estudios en campo, elabora vinos experimentales para consumo propio familiar y de amigos, que expresan el carácter propio de esta viña y la inventiva del enólogo.

La Asociación Unidos por Santiago, organizadora del Encuentro de la Ciencia, invita a quienes quieran participar a la cita del 7 de octubre en la sesión de tarde, para lo cual deben enviar un correo a: encuentrosdelacienciadejerez@gmail.com.

Desde la entidad destacan que "el barrio de Santiago como motor del conocimiento, como 'Distrito del Saber', como eje vertebrador de una sociedad plural, que busca respuestas ante un mundo tan complejo como el actual impulsa este II Encuentro de la Ciencia 'Con ciencia y compromiso por la salud del planeta'".