Amigos del Museo: Los Claustros en el Museo

La semana pasada se celebró en los llamados ‘Los Claustros’ la Feria del Libro, un espacio que forma parte de un complejo arquitectónico mucho más grande, el Convento de Santo Domingo, fundado en los primeros momentos de la conquista castellana de la ciudad.

Este bien patrimonial, propiedad del ayuntamiento, tuvo que ser clausurado y, a partir de 1999, debido a su estado de ruina, ser intervenido por la Gerencia de Urbanismo en varias fases.

Gracias al seguimiento arqueológico que se llevó a cabo por el personal técnico del Museo Arqueológico Municipal, se pudo recuperar un conjunto de objetos de cerámica procedente de las bóvedas del claustro, y que hoy podemos contemplar en la última planta de las instalaciones museísticas. Estas piezas se han venido denominando “loza quebrada” por ser residuos de los alfares de la ciudad, es decir, material desechado durante el proceso de fabricación, o piezas deterioradas por el uso. Era el material idóneo para ser utilizado como relleno en las bóvedas que sostenían la primera planta, ya que proporcionaba robustez pero mantenía la ligereza que las bóvedas necesitaban pues un peso excesivo hubiera significado el colapso de las estructuras.

Sabemos que la planta baja del claustro gótico se edifica entre 1431 y finales del siglo XV, y que la planta segunda, desde fines del siglo XVI hasta principios del siglo XVII, por lo que estos rellenos proporcionan una información preciosa acerca de múltiples aspectos de la vida cotidiana de los jerezanos y jerezanas de aquellos tiempos. Desde el punto de vista funcional se trata de objetos de uso doméstico para consumo de alimentos como escudillas, platos, jarras, fuentes; o de elaboración de alimentos como ollas, cazuelas; pero hay material de almacenamiento como tinajas y orzas; o de transporte, como las llamadas dolias (grandes vasijas) o cantimploras y botijas. También, aunque en menor medida, tenemos piezas de uso agrícola y diverso, como albarelos (botes) y canjilones de noria de agua.

Además, con excelente criterio, se ha dispuesto la colección de piezas junto a reproducciones de cuadros de Diego Velázquez y Murillo, donde aparecen estos objetos como unos protagonistas más de las escenas representadas. Para saber más: https://www.jerez.es/fileadmin/Image_Archive/Museo/Historia_de_Jerez_14-15_2008-2009.pdf