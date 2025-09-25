AMMA impulsa cuatro eventos solidarios en un ‘Octubre Rosa’

Los Claustros de Santo Domingo han acogido la presentación de un extensa y variada programación solidaria impulsada por la Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMMA, que ha recabado el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, patrocinadores y colaboradores, para promover un ‘Octubre Rosa AMMA te cuida’ de actividades comprometidas y diversas para reivindicar el Día contra el Cáncer de Mama y visibilizar las demandas de las mujeres que han pasado o están pasando por esta enfermedad y afrontando las múltiples repercusiones personales y sociales que conlleva.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha animado a la participación destacando que “vamos a contar con un octubre rosa de lujo y de todas las mujeres, esto tiene que ser una batalla de todas para conseguir que se respeten nuestros derechos cuando ocurre la enfermedad, pero también en materia de prevención, apoyar la investigación, ser un apoyo para las familias, y trabajar en el ámbito del empleo, porque cuando una mujer padece cáncer de mama su vida se paraliza, y después es necesario recuperar tu vida en todos los sentidos”.

La regidora ha recordado que el Ayuntamiento ha apostado por la creación de una Delegación específica de Salud, destacando que “somos interlocutores con las entidades de salud, pero también con la Junta de Andalucía, estamos trabajando para mejorar nuestros centros de salud, vamos a mejorar la zona de aparcamiento del centro de salud de La Granja, también de la zona sur, y vamos a colaborar en todo lo que podamos con la Junta de Andalucía”.

La regidora también ha destacado que en este ‘Octubre Rosa’ de AMMA “también es importantísima la colaboración público-privada, y está aquí Carmen Borrego, implicada con Maestro Sierra al 100%. La programación es diversa, está hecha par todos los gustos, para todas las edades, se recorre el jerez urbano, rural, pueden participar niños y jóvenes, está hecha para todos, y eso os engrandece, porque es una forma de crear complicidades, sentirnos todos necesarios y útiles para la asociación AMMA”.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado que “desde la Junta de Andalucía mostramos nuestro total respaldo a la iniciativa ‘Octubre Rosa’. Por eso el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y el Ayuntamiento de Jerez, vamos de la mano para reforzar nuestro compromiso con la investigación y la lucha contra el cáncer”.

La delegada ha añadido que “así lo demuestra por ejemplo la colaboración que el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, costa Noroeste y Sierra mantiene con AMMA algo que se formalizó en 2021 y, que nos permite trabajar conjuntamente en ámbitos clave, para buscar soluciones y erradicar de una vez por todas este terrible mal”. La delegada ha recordado que en Andalucía contamos con el programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, que realiza cribados a mujeres entre 49 y 71 años, ampliando la franja estatal de que va de 50 a 69”. Para terminar, Mercedes Colombo ha asegurado que es preciso poner en valor el ejemplo y compromiso de la Asociación AMMA, por un trabajo solidario y permanente que ha sido reconocido en 2021 con el premio Andalucía+Social, que entrega la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía.

Desde la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro ha agradecido a María José López y todas las mujeres de AMMA su lucha permanente, destacando que “Octubre se tiñe de rosa tanto en la ciudad como en la provincia gracias a vuestro trabajo. Desde el principio fuisteis una prioridad, tanto para el Ayuntamiento como para la Diputación, aquí tenéis tres administraciones a vuestra disposición, porque tiene que ser así, porque el esfuerzo tiene que ser colectivo, y porque cuando un cáncer entra en una casa, es una lucha de toda la familia, y quiero animar a participar en todas las actividades de AMMA en familia”.

La presidenta de AMMA, María José López, ha destacado que “hoy estamos aquí para dar visibilidad a una causa que no cesa, que no descansa, la lucha contra el cáncer de mama. Desde nuestra asociación llevamos años ofreciendo apoyo, servicio y esperanza a las mujeres que enfrentan esta enfermedad, y no solo con palabras, sino con acciones concretas: marchas nórdicas, tiro con arco, senderismo, sesiones de drenaje linfático, chikung… talleres de formación y bienestar organizados tanto por nosotras como en colaboración con la Diputación de Cádiz”.

María José López incide en recordar “lo más importante, estamos comprometidas con la investigación científica, colaborando activamente con la Cátedra de Células Madre Cancerígenas de Granada, porque sin investigación, no hay futuro”. La presidenta de AMMA reitera que “nuestra lucha también es cultura, también es futuro. Estuvimos en el Parlamento Andaluz y fuimos parte activa de un logro histórico, introducir la reconstrucción mamaria dentro del plazo garantizado de 180 días, y aquí seguimos para seguir creando conciencia, y este año además estamos muy orgullosas de presentar estos cuatro eventos solidarios”.

Las actividades serán el 4 de octubre, ‘Pedaleando juntas contra el cáncer’, un paseo solidario en bicicleta son salida desde Activa Club Jerez (inscripciones en www.gesconchip.es); el 11 de octubre, la VI Cata Maridaje y Flamenco ‘Seis copas de esperanza’ en el Salón de los Espejos del Club Nazaret, con seis bodegas colaboradoras (inscripciones en el 606.036.470 y 617.844.333); el 18 de octubre, la III Marcha Rosa, un paseo solidario desde Chapín a la Plaza del Arenal (inscripciones en www.cronosesca.es ), y el 26 de octubre Mototerapia 2025 5ª Rodada Solidaria, en el Karting interior del Circuito de Jerez.

El acto ha contado con la presencia de la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, y el delegado municipal de Deportes y Salud, Tomás Sampalo.