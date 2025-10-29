Andalucía Laica celebra en Jerez su encuentro de otoño

Andalucía Laica celebró en Jerez su encuentro de otoño, jornada que incluyó la asamblea del grupo territorial de Europa Laica en Andalucía junto con una conferencia-coloquio titulada 'Las inmatriculaciones en la ciudad de Jerez de la Frontera', una comida de convivencia y, ya por la tarde, una visita guiada por los edificios inmatriculados por la iglesia católica en la ciudad y por los espacios públicos con simbología confesional.

En la asamblea general extraordinaria se realizó un seguimiento y una valoración del plan de trabajo para 2025 aprobado en la asamblea de marzo y se planificó la organización del II Congreso de Europa Laica, que se celebrará entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en Almagro (Ciudad Real).

También se renovaron los cargos de Secretaría y Tesorería. El coordinador, Miguel Ángel López, agradeció tanto a Rafael Morales (secretario), como a Ana Baragaña (tesorera), su excelente trabajo y su compromiso durante tantos años en los ámbitos de responsabilidad de Andalucía Laica. Las candidaturas para la Secretaría fueron de Antonio Moreno (Sevilla Laica) y para Rosario Arcos (Granada Laica). Ambas candidaturas fueron aprobadas por unanimidad.