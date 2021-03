El viernes 13 de marzo de 2020, el alumnado de todos los centros educativos de la ciudad se marchó a casa pensando que, en apenas unos días, volverían a clase. Nadie, absolutamente nadie, era consciente del cambio tan brutal que se avecinaba a nivel educativo, un cambio que se prolongaría durante meses dando un vuelco a la forma de entender la docencia.

No hubo apenas transición, y de la noche a la mañana, los centros y sobre todo los docentes, tuvieron que hacer frente a un auténtico tsunami. Las clases online y la educación a distancia coparían a partir de entonces el día a día de familias y profesorado, todo teniendo en cuenta las dificultades encontradas en muchos casos, donde la brecha digital era otro escollo a superar.

“A todos nos cogió a pie cambiado, tanto a la sociedad como, por consiguiente a los gobernantes y sobre todo a los centros. Apenas hubo tiempo para reaccionar y en unos 20 días estábamos intentando dar una respuesta a las familias. Pero claro, ni los centros ni las propias familias estábamos preparados. No sólo era mandar tareas”, explicaba Raúl Pizarro, director del CEIP San Juan de Dios.

En esas primeras semanas, la Consejería activó la plataforma educativa “Moodle Centros” para facilitar el proceso de aprendizaje online y ofrecer un espacio de encuentro entre alumnado y profesorado. Evidentemente, su puesta en marcha no fue sencilla, y el acceso se convirtió en todo un reto para muchos centros durante los primeros días.

Junto a ellos toda una serie de aplicaciones y programas digitales (caso de Google Classroom, Kahoot, Duolingo o Photomath por citar algunas) que a partir de entonces, al menos en algunos centros, porque otros sí llevaban tiempo trabajándolas.

Los docentes se encontraban entonces con dos problemas, de un lado atender a todos sus alumnos de la mejor manera posible, y de otro, recibir una formación adecuada para esta nueva situación.

“Detectamos la necesidad de ofrecer actividades formativas donde se ofreciese al profesorado herramientas digitales que les permitiese diseñar tareas para su alumnado. Algunas de las herramientas que se implementaron fueron plataformas de videoconferencias (blackboard collaborate), herramientas para realizar presentaciones interactivas (canva, genially), para hacer videotutoriales (Screencast-O-Matic), para crear tareas interactivas (liveworksheets), cuestionarios (quizziz) para hacer concursos interactivos (kahoot), etc. La idea era ofrecer todo lo necesario para convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial en un formato a distancia sin perder la motivación y la eficacia del proceso”, relata Carmen Sotelino directora del Centro de Profesorado de Jerez.

Además de todo esto, se organizaron “actividades sobre educación emocional para reducir el estrés docente así como para facilitar herramientas y estrategias para llevar al aula y ayudar al alumnado a enfrentarse a la situación tan complicada a la que se estaban enfrentando”, continúa Sotelino.

Brecha Digital

Pero en medio de este cambio drástico, la parte más vulnerable de la sociedad, es decir, aquellas familias en los que los recursos tecnológicos no existían. “Llegamos a tener un 50% del alumnado sin poder seguir las clases por la brecha digital”, apunta Raúl Pizarro, cuyo centro se encuentra en una de estas zonas de exclusión social de la ciudad. “La gente confunde a veces la brecha digital con tener dispositivos, pero es usar esos dispositivos, y también la calidad educativa que se les pueda dar”.

La falta de recursos tecnológicos no quedaba sólo ahí ya que en muchas viviendas, donde por regla general suele haber como máximo dos dispositivos, el hecho de tener a los padres teletrabajando, suponía un problema para que la hijos pudieran compaginar trabajo y escuela.

En otras, “donde no había ni ordenadores, muchos alumnos siguieron las clases a través del móvil, es algo que nos parece surrealista, pero ha sido una realidad para muchas familias”.

Hoy, un año después de todo aquello, todavía hay muchos docentes que consideran que la sociedad todavía no está preparada para una situación similar y que el avance “ha sido muy lento”. Es más, reconocen que “el confinamiento destapó todas las vergüenzas del sistema y de la sociedad”, e incluso admiten que doce meses después “todavía no se han paliado las carencias”.

Horas y horas

La mayor parte del profesorado asegura que multiplicó por dos el número de horas. “Ya no era sólo atender al día a día del alumnado, sino hacer frente a una planificación sin apenas tener tiempo”, considera Manuel Muñoz, otro docente jerezano.

“Ser docente y además tener hijos pequeños suponía dos cosas, por un lado ponerte el uniforme de madre y estar con tus hijos por la mañana, sobre todo si están en edad escolar, y luego por las tardes y también muchas noches, ponerte a trabajar al máximo para que tus alumnos pudieran seguir avanzando”, comenta Noemí González, profesora de instituto.

“Los centros buscaron todos los tipos de medios para que los niños estuvieran atendidos, y de hecho en algunos casos se pagó el internet a algunas familias y en otros se les prestó un móvil de tarjetas a alumnos para que no estuvieran desconectados”, apuntan otros docentes.

En medio de tal maremagnum, los docentes vieron cómo todo ese trabajo quedaba, en cierta forma, sin valorar, “porque la señora ministra decidió que el tercer trimestre no iba a valer para nada y que los niños no iban a poder repetir. Por eso, muchos alumnos no hicieron absolutamente nada, sobre todo a nivel de instituto. A nosotros nos dejó a la altura del betún porque habíamos puesto ya no sólo el esfuerzo y muchas horas de dedicación, sino también nuestros equipos informáticos”, comenta Noemí González.

El curso 20/21

Con la incertidumbre sobrevolando el país, los docentes y los centros comenzaron a plantearse cómo iba a ser el curso siguiente, el actual. ¿Iba a seguir así? ¿Se volvería a las clases? ¿Se haría de manera semipresencial?

“Durante los meses de mayo y junio comenzamos a preparar el plan de trabajo para el curso 20-21 que inevitablemente iba a presentar diferencias notables con respecto a años anteriores”, apunta Carmen Sotelino, del CEP.

El nuevo curso puso también en primera fila a la figura de los directores de centro, a los que la administración ‘responsabilizaba’ de todas y cada una de las decisiones en los próximos meses.

Éstos tuvieron que hacer frente ya no sólo a la preparación de un curso en el que todo era una incógnita, sino a una serie de cambios continuos en la normativa por parte de la Junta que acabó por desquiciar y desesperar a más de uno.

A nivel de profesorado, Carmen Sotelino relata que “en septiembre, teniendo en cuenta las necesidades que el profesorado nos había manifestado, las directrices de la Consejería y las conclusiones a las que habíamos llegado tras un proceso de reflexión del equipo asesor, se diseñó un proyecto de formación en el que se volvían a incluir actividades formativas relacionadas con la transformación digital de los centros en tres ámbitos principalmente: organización del centro, información y comunicación y procesos de enseñanza- aprendizaje. Asimismo se diseñaron actividades sobre educación emocional, metodologías activas (aprendizaje basado en proyectos, la clase invertida, la gamificación, integración de las áreas STEAM), la evaluación, la innovación, la acción tutorial, la atención a la diversidad, la formación de los equipos directivos, etc”.

“Podríamos decir que las temáticas son muy similares a la de años anteriores pero el gran cambio ha sido la modalidad de las actividades al tener que adaptarlas de un escenario presencial a uno totalmente virtual. Se han organizado cursos o jornadas con videoconferencias a distancia en el aula virtual de formación del profesorado de la Consejería de Educación y Deporte. Esta plataforma permite alojar vídeos, plantear tareas de diferente tipo, interactuar entre los participantes mediante foros o tareas colaborativas, etc...”.

Vuelta a clase

La vuelta a las aulas por parte del alumnado a primeros de septiembre llegaba marcada por los protocolos sanitarios establecidos por los centros. Todos trataron de sacar lo mejor de sí para ofrecer a su alumnado, y sobre todo a su claustro docente (que se había sometido a test rápidos unos días antes), la mayor seguridad teniendo en cuenta que el virus seguía en la calle.

Se adaptaron espacios, se sacrificó mobiliario inútil y se adecentaron las instalaciones buscando siempre conseguir una mayor distancia entre estudiantes.

No obstante, el miedo hizo que muchas familias pospusieran el llevar a sus hijos a clase, más si cabe tras los primeros casos confirmados en algunos centros, que multiplicó el pánico entre los padres y madres.

Sea como fuere, los centros han conseguido, gracias a su esfuerzo, enarbolar la bandera de la educación en estos meses del curso, tratando de esquivar sobre la marcha posibles escollos. Docentes, directores/as y familias han contribuido, a veces incluso costeando de su bolsillos determinado material, a que la escuela se haya convertido en un lugar más o menos seguro en esta pandemia.

En este sentido, desde el CEIP Jerez, Carmen Sotelino refuerza este hecho, ensalzando “el gran trabajo realizado por nuestros compañeros y compañeras docentes que se han reinventado en su trabajo y que, gracias a su buena organización y empeño en mantener las medidas higiénicas y de distancia necesarias, han permitido que el alumnado pudiese acudir a los centros educativos con la máxima seguridad”.