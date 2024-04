40 años después

HACE 40 años, recuperando una histórica cabecera, nace este nuevo Diario de Jerez cuando, en pleno sofoco de necesidades, y recién comenzada la segunda legislatura municipal de la democracia, se abre una reválida inmediata para el gobierno de la ciudad: ya no sirven las iniciales excusas de principiantes, ya hay que demostrar que se sabe gestionar. Se inicia, de verdad, la metamorfosis en la ciudad.

'El Diario' es testigo y notario de los momentos donde comienza a edificarse, sobre el papel y la realidad, lo que será el sostén de las transformaciones esenciales que verán la luz en los años siguientes. Años en los que se abordan los grandes problemas heredados de la dictadura: conseguir unos estándares mínimos de calidad urbana en la periferia autoconstruida y en los barrios populares; iniciar la recuperación del Conjunto Histórico; creación de un parque suficiente de viviendas protegidas y de dotaciones públicas de toda índole; definir los medios para lograr un ciclo integral del agua; apostar decididamente por la mejora de los transportes públicos…, y un largo etcétera. Y, cómo no, algún que otro doloroso fracaso... y, por supuesto, errores, que 'el Diario' no dejó de señalar. En aquellos momentos también comienzan a adquirir importancia un conjunto de temas emparentados con la gestión urbanística, en la medida que requieren contenedores, pero de características sectoriales muy amplias: educación, cultura, participación ciudadana, servicios sociales, salud pública, medio ambiente, etc. Son también los años de las duras batallas políticas para conseguir que la ciudad no quedara fuera de las iniciativas sobre los recintos congresuales y expositivos provinciales ni del nuevo diseño de la Universidad de Cádiz. Y se consigue.

Pasado el mítico 92 nos sacudirá una crisis económica que afectará con virulencia a toda la provincia y, de forma especial, a Jerez. Ante el implacable deterioro de las fuentes tradicionales de la economía jerezana, se pone de manifiesto la necesidad de definir unas nuevas bases de desarrollo. Surgen así ideas, proyectos, planes y programas con el objetivo de recuperar la ilusión y transmitir la necesidad de continuar creyendo en las posibilidades de nuestra ciudad.

El fomento de nuevas actividades económicas aparece entonces como prioridad del quehacer municipal, donde la modernización y relanzamiento del aeropuerto -como elemento clave en el desarrollo, no sólo de Jerez sino de la provincia-, y el nuevo Parque Empresarial podrían considerarse los paradigmas. En la ciudad se proponen intervenciones de gran calado apoyadas en la cooperación con otras administraciones, como la ansiada integración urbana del ferrocarril, el Parque Tecnológico Agroalimentario, la 'ronda del colesterol', o la variante de la Nacional IV. En este período emerge también una actuación emblemática como símbolo de la historia de esta ciudad, y como aspiración comúnmente sentida por muchos jerezanos: la recuperación para lo público del Teatro Villamarta.

"Existe un espacio de opinión pública que no logra descifrar cuál es el proyecto que evidencie en qué será mejor Jerez dentro de unos años"

Con la entrada del siglo XXI, y al socaire de la denominada ‘burbuja inmobiliaria’, la situación en la ciudad se vuelve delirante. La construcción generaba empleo de forma intensiva y, además, tiraba del resto de sectores económicos. Pero ahora, las plusvalías generadas, o con simples expectativas de generarse, se destinan a financiar otras “necesidades” no directamente ligadas a los intereses más generales de la ciudad: Juegos Ecuestres, casas de hermandades…, y construir sobre lo construido. O a decorar. Una etapa en la que en ‘el Diario’ se escribe sobre “conseguidores”, “recalificaciones” y “pelotazos”, y en la que poderosos intereses de terceros, aprovechando el desgobierno municipal, empiezan a mandar sobre la ciudad. Y cuando pincha la burbuja: deuda, mucha deuda, y un evidente deterioro de los servicios públicos.

Lo ocurrido en esos últimos años creo que contribuyó a generar una cierta desconfianza de la ciudadanía ante la política municipal, situación que no sé si nuestros munícipes, atrapados en sus propios temores y en su propia ficción, han sido capaces de abordar. Creo que existe un espacio de opinión pública cada vez más amplio que no logra descifrar cuál es el proyecto que evidencie en qué será mejor Jerez dentro de unos años.

Ese es el desafío que les queda por delante a nuestros representantes: poder comunicar un rumbo, y hacerlo compartido para que la sociedad confíe. Una pasión cívica. Lo contrario a la resignación; lo opuesto a la apatía. Y en este desafío, 40 años después, tiene Diario de Jerez una enorme responsabilidad, y aspirar a ser más que una fuente de noticias. Debe liderar la construcción de un espacio colectivo para el debate, la reflexión y la celebración de nuestra cultura, convirtiéndose en una voz crítica en momentos de desafío y en un canal de esperanza en tiempos de incertidumbre.

En cualquier caso, feliz aniversario, y que cumplas muchos más.