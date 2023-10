Antonio Flores, Mejor Enólogo en los Premios Top 2023 de la Guía SeVi

González Byass ha triunfado por partida doble en los premios Top 2023 de la Guía de Vinos y Aceites de La Semana Vitivinícola (SeVi), certamen en el que Antonio Flores, el 'hacedor de vinos' de la bodega jerezana, ha sido reconocido como mejor enólogo de España.

Profesionales y personalidades del sector fueron testigos en el acto de entrega de los premios, celebrado en la sede del Consejo Regulador de la DOP Valencia el pasado martes, del reconocimiento a la labor de Antonio Flores como responsable del vino mejor puntuado en la edición de 2023 de esta guía de vinos, Amontillado del Duque VORS, que alcanzó los 99 puntos en las catas de SeVi.

Seguimos con buenas noticias. La @semanavi otorga doble premio para @Gonzalez_Byass Mejor vino al Amontillado del Duque VORS (99 puntos) y Mejor Enólogo de España a Antonio Flores. pic.twitter.com/K92975ZuLB — Antonio Flores (@Hacedordevinos) October 17, 2023

Los premios del Top 2023 de SeVi han recaído igualmente en el Aceite de Oliva Virgen Extra Mas Oliveras (97 puntos); el vino rosado Gurdos 2022 de la DO León(96 puntos); el blanco Altos de Losada Villa de San Lorenzo 2021 de la DO Bierzo (98 puntos); el espumoso Serral del Vell 2017, Corpinnat (98 puntos); el tinto Reserva Real 2018 de la DO Penedés (98 puntos); y mejor generoso -y vino más puntuado de esta edición-, para el ya reseñado Amontillado Del Duque VORS de la DO Jerez-Xéres-Sherry (99 puntos).

Más de 1.800 referencias de vinos y aceites

El jefe de redacción de SeVi y director de catas, Vicent Escamilla repasó durante el acto de entrega algunos números de la Guía, que en la edición de 2023 ha registrado un récord con 1.866 referencias (1.814 vinos de toda la geografía española y 52 aceites).

La obra mantiene su estructura ya consolidada y, junto a las catas comentadas, incluye informaciones sintéticas de análisis y las infografías sectoriales de las que SeVi es pionera, así como datos ampelográficos de las variedades de vid y de aceituna. Un criterio, el varietal, que se ha mantenido inalterable desde la primera edición de la guía para clasificar sus contenidos.

Con notas de cata sencillas y directas que, junto con unas puntuaciones bien meditadas y alejadas de cualquier esnobismo, la convierten en una herramienta de alta utilidad, tanto para consumidores, como para operadores. “No somos una guía al uso, pero sí una guía de uso”, defendió Escamilla.

Candidata a Mejor Guía de Vinos de España

El jurado de la octava edición de los International Wine Challenge Industry Awards (antes IWC Merchant Awards) ha incluido a la Guía de Vinos y Aceites de La Semana Vitivinícola entre las tres publicaciones que optan a ser designadas como Mejor Guía de Vinos de España.

El jurado de expertos de la edición de este año está presidido por el Master of Wine Pedro Ballesteros y cuenta entre sus miembros con Ferrán Centelles, exsumiller de El Bulli y crítico para España de Jancis Robinson; Juancho Asenjo, periodista especializado en vino; José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino-FEV; Pilar Cavero, crítica de vinos de ABC y Mejor sumiller de España 2013; Paz Ivison, periodista y formadora homologada del Vino y del Brandy de Jerez; y Patricia Mateo, directora de International Wine Challenge Industry Awards Spain.