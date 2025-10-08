Antonio Saldaña saca pecho por la apuesta de la Junta en la UCA con títulos como el "grado de Comunicación en Jerez"

Antonio Saldaña, durante una rueda de prensa celebrada en la sede del PP en la provincia de Cádiz

El parlamentario andaluz del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Saldaña, ha destacado el incremento de la oferta universitaria de la Universidad de Cádiz (UCA) que en sus cuatros campus, entre ellos el de La Asunción en Jerez de la Frontera, se concretará en 21 nuevas titulaciones.

"Después de más de una década sin actualizar los catálogos de enseñanza universitaria con el PSOE, el gobierno de Juanma Moreno apuesta por la universidad pública en la provincia y la UCA es hoy mucho más competitiva, con más plazas y de mayor calidad", ha afirmado.

En una nota, ha explicado que este curso universitario ya se han estrenado ocho nuevos títulos y además, ya se han aprobado otras dos titulaciones como son la de Farmacia en Cádiz, "creando un campus sanitario en la UCA junto con Medicina y Enfermería", y la de Comunicación e Inteligencia Artificial, que se impartirá en Jerez.

Así, ha manifestado que la UCA "cuenta cada vez con más títulos y de mayor calidad, con enseñanzas que la posicionan en ámbitos necesarios para el sector productivo y serán fuentes de empleabilidad". Saldaña ha señalado que "esta realidad pone de manifiesto la apuesta por la universidad pública que está llevando a cabo el gobierno de Juanma Moreno" y ha defendido que frente a ello "el discurso socialista del malvado plan del PP de cargarse la universidad pública para su privatización se cae sólo".

"Es el mismo eslogan que usan para todo", ha añadido.

Además, ha defendido el aumento del presupuesto de la universidad pública en Andalucía, que en 2025 han alcanzado "la mayor cifra de la historia del sistema universitario andaluz" con más de 1.750 millones de euros, y que supone "un 30% más de lo destinado por el anterior gobierno socialista en 2018".

Igualmente, ha apuntado que del total de plazas que oferta el sistema público universitario andaluz, un 94,5% son públicas, así como que Andalucía es la comunidad donde más crece la oferta de plazas públicas para estudiar un grado universitario o un máster y donde las tasas universitarias son más asequibles de España.

En relación a los profesionales universitarios, Antonio Saldaña ha valorado que "están mejor reconocidos que nunca", afirmando que "se han mejorado sus condiciones laborales gracias a los acuerdos históricos firmados con los sindicatos en materia de personal, se han mejorado también los complementos autonómicos para el personal docente e investigador y por primera vez en la historia Andalucía ha mejorado la carrera horizontal del personal técnico de gestión y administración de servicios de las universidades".

"Después de años de abandono a la universidad pública que estaba asfixiada debido a las deudas de más de 800 millones que mantenía el gobierno socialista con ellas, nos encontramos ante un nuevo panorama de futuro de estabilidad y de fortalecimiento de un sistema universitario moderno, competitivo y de calidad y que se concretará en la futura Ley de Universidades", ha concluido.