Aplazada la V Carrera Infantil Bomberos de Jerez de este domingo por la alerta amarilla

La V Carrera Infantil Bomberos de Jerez, prevista para este domingo 30 de noviembre, ha sido aplazada ante la previsión de lluvia durante la jornada.

Bomberos anunciará en los próximos días la nueva fecha de celebración de esta carrera benéfica, cuya recaudación se destina a comprar juguetes y regalos para niños y niñas que estén ingresados en el Hospital de Jerez el día de Navidad.

La decisión ha sido adoptada tras decretarse ayer la alerta amarilla por lluvias en Jerez y que afecta a la franja horaria de la mañana en la que estaba prevista desarrollar esta actividad solidaria.

Bomberos siente los inconvenientes que haya podido causar la cancelación, que no obstante responde a la necesidad de proteger a los niños y niñas, protagonistas al fin y al cabo de esta gran fiesta de la solidaridad.