Aplazado el pasacalles navideño de la Agrupación Virgen de los Reyes en Jerez: hay nueva fecha para enero

Un instante del pasacalles navideño que realizó la Agrupación Virgen de los Reyes el año pasado.

La previsión de lluvia para este sábado 27 de diciembre ha obligado a aplazar el pasacalles navideño de la Agrupación Virgen de los Reyes en Jerez. Al igual que el año pasado, se esperaba que este pasacalles fuera multitudinario con la presencia de numerosos aficionados y seguidores de la música cofrade, aunque en este caso el repertorio que lleva el grupo sevillano es navideño.

El Ayuntamiento ha informado que la nueva fecha para disfrutar de esta cita es el sábado 3 de enero a las 21 horas.

El recorrido que realizará será el siguiente: Calle Sevilla, Guadalete, Ponce, Porvera, Alameda Cristina Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Honda y Alameda Cristina.