Prorrogan la prisión para el detenido por el apuñalamiento

La autoridad judicial ha decidido mantener en prisión al hombre que fue detenido el pasado 15 de febrero por apuñalar a otro en un pulmón. En las comparecencias judiciales que se han celebrado a lo largo de los últimos días el ministerio fiscal ha sostenido que la agresión perpetrada se engloba dentro de lo que se podría entender como un intento de homicidio o incluso de asesinato.

Un hecho especialmente reseñable es que los motivos que llevaron a esta pelea, y que a punto estuvo de acabar en tragedia, fueron desavenencias que ambos hombres mantenían entre sí desde hacía ya mucho tiempo.

Tras esta decisión judicial el individuo deberá esperar ingresado en el complejo penitenciario de El Puerto a que se celebre el juicio. En caso de que se sostenga la acusación del ministerio público la vista tendría lugar en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en la avenida Alcalde Álvaro Domecq. Será en dicha sede judicial al superar los seis años la condena que se podría imponer al acusado de demostrarse que se trató de un intento de homicidio.

La víctima acabó con un pulmón perforado en el transcurso de una riña multitudinaria

Según ha podido saber este medio, en su comparecencia el detenido sostuvo que no hubo intención de causar una herida grave así como, lo más importante, que el arma no era suya sino que se la arrebató a quien quería apuñalarle, alegando de esta forma una legítima defensa que no prosperó. Como se recordará, los hechos se produjeron en el transcurso de una batalla campal que tuvo lugar la madrugada del sábado 15 de febrero en la barriada jerezana del Mopu, concretamente en la Avenida de la Libertad.

La pelea terminó de madrugada con dos heridos por arma blanca, uno de ellos de especial gravedad. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Jerez. El más grave llevaba el pulmón perforado. Las familias implicadas en los hechos residen en el bloque popularmente conocido como ‘El Titanic’.

Las primeras versiones apuntaron a que todo comenzó cuando un individuó intentó prender fuego a un bloque de viviendas, a lo que respondieron, desde la otra familia, rociando con gasolina su vehículo y prendiéndole fuego. La pelea que se originó en las inmediaciones de la avenida de la Libertad fue enorme, trasladándose incluso a la zona próxima al Zagal.

Tal y como publicara este medio, en el altercado multitudinario participó casi un centenar de personas. Se esgrimieron palos y todo tipo de utensilios en la pelea. Las fuerzas del orden realizaron un enorme despliegue de medios (tanto de la Policía Local y como de la Policía Nacional), además de miembros de los antidisturbios de la denominada Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

El altercado provocó que incluso efectivos del Cuerpo de Bomberos acudieran a la zona para sofocar las llamas del vehículo que había sido rociado con gasolina y quedó completamente destrozado en su zona interior.