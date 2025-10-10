El Área de Gestión Sanitaria de Jerez niega que las dimisiones de su personal sean motivadas por la falta de personal

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez responde a las quejas del sindicato Comisiones Obreras. Éste afirmaba lo siguiente: "La falta de personal no se limita a Neurología, unidades como la de Cirugía o UCI, presentan problemas similares, hasta el punto de que en los últimos días los supervisores de ambas unidades han presentado su dimisión ante la impotencia e insostenibilidad de la situación".

Ante esa y otras afirmaciones referentes al estado precario de los profesionales del Hospital de Jerez, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, a través de la Dirección de Enfermería del Hospital de Jerez, por su parte, realiza varias aclaraciones. En primer lugar niegan que las dos dimisiones mencionadas guarden relación con la falta de personal: "La supervisora de Cirugía comunicó su decisión a la Dirección el pasado mes de junio, por motivos estrictamente personales, ajenos a la situación laboral. No obstante, la profesional decidió permanecer durante todo el periodo estival para colaborar activamente con la Dirección de Enfermería y garantizar la estabilidad de la unidad durante los meses de mayor carga asistencial, gesto que agradecemos profundamente por su compromiso y responsabilidad. En cuanto a la supervisora de UCI, su renuncia se ha producido en un contexto en el que han influido comentarios y percepciones ajenas a esta Dirección que, lamentablemente, han contribuido a que la profesional tomara una decisión que se intentó evitar ofreciéndole en todo momento apoyo, acompañamiento y comprensión. Respetamos su decisión, aunque reiteramos que ha contado siempre con el respaldo de la Dirección de Enfermería y de la Gerencia del centro".

Con respecto a la situación del personal en la planta de Neurología, subrayan que la plantilla se encuentra actualmente completa. "Si en algún turno concreto se ha producido una incidencia, ha sido una ausencia puntual, a la que no se ha podido dar respuesta inmediata por causas sobrevenidas, pero en ningún caso se trata de una falta estructural de profesionales".

Por último, en relación con las contrataciones en curso, admiten que el proceso se está desarrollando "a un ritmo algo más lento de lo habitual debido a circunstancias administrativas, pero ya se han planificado las incorporaciones necesarias para las próximas semanas con el fin de mantener la cobertura asistencial habitual".

Para finalizar, en un comunicado, el Área reiterar su compromiso con los profesionales del Hospital de Jerez, les agradece "su esfuerzo, su implicación y su dedicación diaria para garantizar una atención de calidad a nuestros pacientes" y muestran su disposición para "seguir trabajando de forma coordinada con la gerencia y las diferentes unidades para mejorar los recursos, optimizar los equipos y preservar el bienestar de todos los trabajadores".