El Área Sanitaria de Jerez organiza la II Jornada Provincial de Seguridad del Paciente

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha organizado este jueves la II Jornada Provincial de Seguridad del Paciente, un encuentro que da continuidad a la experiencia desarrollada el pasado año en el Hospital Universitario de La Línea y que tiene como propósito "seguir avanzando y fortaleciendo el compromiso y la colaboración entre los distintos niveles asistenciales, con el fin de consolidar la seguridad del paciente como un valor esencial en el sistema sanitario público".

La cita ha sido en el salón de actos del Campus Universitario de Jerez y el acto inaugural ha contado con la participación de la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, la directora de la Estrategia de la Seguridad del Paciente de Andalucía, Eva Moreno, y la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Lourdes García.

Bajo el lema ‘Unidos por la seguridad. Cada acción cuenta’, la jornada ha reunido a más de 150 profesionales de diferentes ámbitos asistenciales, con el objetivo de "compartir experiencias, fortalecer la coordinación y promover una cultura de seguridad basada en la prevención, la mejora continua y la atención centrada en las personas".

Durante la conferencia inaugural, impartida por Francisco Mateo Vallejo, se abordó el tema ‘Compromiso con la Seguridad del Paciente’, destacando la importancia de la implicación de todos los profesionales para garantizar una atención segura y de calidad.

A lo largo de la jornada se celebraron diferentes mesas de trabajo que analizaron experiencias y buenas prácticas en centros sanitarios de la provincia, enfocándose en la prevención de eventos adversos y la atención a pacientes y profesionales. Además, se destacaron iniciativas que subrayan la importancia de la participación activa y el compromiso de los equipos para la mejora continua de la seguridad.

El encuentro concluyó con la intervención de José Antonio Mulero, director médico del Área Sanitaria de Jerez, quien realizó las conclusiones de la jornada y la entrega de reconocimientos.

La II Jornada Provincial de Seguridad del Paciente "reafirma el compromiso del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz con la mejora continua de la atención y con el propósito común de ofrecer una atención cada día más segura para todos los ciudadanos".