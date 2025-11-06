Área Sur acogerá una actuación especial de la Academia de Flamenco Aurora Caraballo
El Centro Comercial se viste de arte y compás por el Día Mundial del Flamenco.
Será este próximo martes 11 de noviembre por la tarde.
El Concurso Escolar de Flamenco de Jerez, el viernes 14 de noviembre en la Plaza Belén
El Centro Comercial Área Sur de Jerez de la Frontera se vestirá de arte y compás este próximo martes 11 de noviembre a partir de las 18:00 horas para acoger una actuación especial de flamenco de la mano de la Academia de Flamenco Aurora Caraballo.
La actuación, que se llevará a cabo de en la primera planta del centro, se enmarca en la celebración del Día Mundial del Flamenco, que tendrá lugar el 16 de noviembre, una fecha dedicada a rendir homenaje a este arte universal, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El evento será de entrada libre y reunirá a alumnos y alumnas de distintas edades de la academia que interpretarán una cuidada selección de bailes flamencos tradicionales, mostrando la fuerza, elegancia y sentimiento que caracterizan al arte andaluz.
La Academia Aurora Caraballo, reconocida por su dedicación a la formación artística y la promoción de la cultura flamenca en la provincia de Cádiz, promete una tarde llena de emoción, ritmo y duende, abierta a todo el público.
“En Área Sur nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer un espacio donde la cultura y el talento local sean protagonistas.
El flamenco forma parte de nuestra identidad y queremos que todos nuestros visitantes puedan disfrutarlo de cerca”, señala Leandro Martins, director del Centro Comercial Área Sur.
Con esta actividad, Área Sur reafirma su compromiso con la cultura andaluza y con la difusión del flamenco, acercando experiencias únicas que combinan ocio, tradición y arte a sus visitantes.
También te puede interesar
Lo último
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
CONTENIDO PATROCINADO
Contenido patrocinado por el Ayuntamiento de Jabugo
En noviembre, el municipio onubense une a la incomparable belleza de sus caminos y senderos una completa programación de actividades, donde destacan el Encuentro Naconal del Ibérico y las I Jornadas Prehistóricas