Arranca en el Ifapa de Jerez un nuevo curso de podología equina y herraje

Alumnado del anterior curso de podología equina y herraje durante una clase práctica en el Ifapa de Jerez de la Frontera

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ya oferta una nueva edición del curso básico de podología equina y herraje, una formación especializada que tendrá lugar desde el próximo lunes 20 al viernes 24 de octubre en su sede de Jerez de la Frontera Ifapa Rancho de la Merced (Carretera Cañada de la Loba (CA-3102) PK 3,1).

En concreto, en el curso se abordará la anatomía y fisiología del pie y extremidades equinas, su podología y ortopedia, aspectos sobre el herrado y se analizarán los útiles y herramientas para el casco y la herradura, ha indicado la Junta en una nota.

Además, se estudiarán los tipos y fases de los herrajes, las patologías generales y el herraje ortopédico.

El curso, en el que también se impartirán nociones sobre la higiene del pie equino y el manejo del caballo, se desarrollará en dos fases, una teórica en el centro Ifapa Rancho de la Merced y otra práctica en las instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

El personal docente está formado por veterinarios clínicos con experiencia en podología y ortopedia equina, así como por herradores expertos en esta materia, y se trata de una formación dirigida a veterinarios, jinetes, entrenadores y particulares con experiencia en équidos.

La actividad se compone de 30 horas de formación presencial en horario de mañana y está cofinanciada al 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía.

El plazo de inscripción para la actividad, que tiene carácter gratuito, estará abierto hasta el próximo 19 de octubre.

Las personas interesadas podrán apuntarse a través del Portal de Actividades de Formación y Transferencia del Ifapa o en este enlace.