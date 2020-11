Las misas y las actividades religiosas continuarán con normalidad

La Diócesis de Asidonia-Jerez podrá desarrollar a través de sus iglesias y parroquias la celebración de los sacramentos hasta las 22 horas en la que se iniciaría el toque de queda. Así lo ha comunicado el Obispado de Jerez a través de un comunicado en que se hace informa que se ha hecho un pormenorizado estudio de las distintas disposiciones emitidas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por la consejería de Salud y Familias ayer día 8.

Tras hacerse efectuado las consultas expresa a la autoridad de la Junta de Andalucía se expone que ya no sólo se podrán abrir los templos para las celebraciones litúrgicas sino que también se podrán organizar las reuniones y encuentros religiosos.

Por tanto, las restricciones que entrarán a vigor a partir de las cero horas del martes día 10 no quedan afectadas tras decretarse un cierre de las actividades no esenciales en las que no se contempla el ejercicio normal de las parroquias e iglesias de la Diócesis de Asidonia-Jerez.

Por último, el comunicado del Obispado concluye apuntando que "si surge cualquier novedad informaremos puntualmente".