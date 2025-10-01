La Asociación Laicistas de Jerez critica la Medalla de Oro a la Virgen de Las Angustias

La Asociación Laicistas de Jerez critica que el Ayuntamiento de Jerez conceda distinciones institucionales a imágenes, tras la reciente Medalla de Oro a la Virgen de Las Angustias.

La entidad subraya que según el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Jerez, artículo 15, la Medalla de Jerez "podrá otorgarse a personas (físicas y jurídicas), entidades, colectivos, instituciones o corporaciones nacionales o extranjeras que por sus obras, actividades, servicios o méritos se hayan hecho acreedores de modo notorio y patente al público reconocimiento y a la general gratitud, pues siendo el primordial objeto de la concesión premiar sólo cualidades y servicios muy preeminentes, no deberá concederse más que en casos que verdaderamente deban ser considerados como tales". "Desafortunadamente una imagen por muy venerada que sea no entra en ninguno de los casos anteriores. Además probar que dicha imagen ha realizado obras, actividades, servicios o méritos es muy complicado, añade la asociación.

Los laicistas se preguntan "¿cuántas Medallas de Oro llevan las advocaciones marianas? La Virgen de la Paz el año pasado, la Estrella hace dos, la Yedra en 2012... La Virgen de La Merced es la patrona de la ciudad, que no es poco. Sin embargo, hay muchos médicos, profesores, asociaciones de vecinos..., que mejoran día a día la sanidad, la cultura y la calidad de vida de nuestra ciudad y no tienen recompensa alguna, más allá de su sueldo, si procede".

"Que se conceda por sus méritos a una hermandad y, como organización privada que es, se la ofrezca a su Virgen, agradecidos por su divina intercesión, vale. La libertad de conciencia les permite hacerlo", subraya la asociación, añadiendo que el Ayuntamiento debe "respetar sus propios reglamentos y otorgar sus medallas a las asociaciones o personas que se lo merezcan, independientemente de su adscripción religiosa o ideológica. Así se cumpliría la aconfesionalidad del Estado que refleja el art 16 de la Constitución Española".