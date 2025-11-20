La Asociación de la Prensa de Jerez celebra la Jornada ‘Liderazgo Femenino en el Periodismo’

La Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) organiza la Jornada ‘Liderazgo Femenino en el Periodismo’, un encuentro que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el salón de actos del Ateneo de Jerez, gracias al patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz.

La cita reunirá a cinco mujeres directoras de medios de comunicación de la provincia de Cádiz, que compartirán sus experiencias y reflexiones, sobre el papel de la mujer en el ámbito periodístico y los retos del liderazgo femenino en un sector en constante transformación. Participarán las directoras de: Onda Jerez TV, María del Mar Carrasco; de la Ser Cádiz, Lourdes Acosta; de La Voz de Cádiz, María Almagro; la de Jereztv.com, Mercedes Núñez; y la de Canal Sur Cádiz, Victoria de Haro. La jornada tendrá un formato de coloquio abierto al público que incluirá un debate moderado y la posibilidad de diálogo con las y los asistentes.

Además de las intervenciones institucionales por parte de la Asociación de la Prensa de Jerez y de la Diputación Provincial de Cádiz, el encuentro pretende convertirse en un espacio abierto al debate y la reflexión, fomentando la convivencia y la participación de colectivos sociales y culturales interesados en la igualdad de género y el periodismo.

La APJ, gracias a esta acción apoyada por la Diputación de Cádiz, pretende que estas mujeres periodistas den su visión del sector desde sus experiencias personales y se pueda compartir el papel de la mujer en el periodismo de Jerez y del conjunto de la provincia de Cádiz.